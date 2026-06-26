En vivo: Inglaterra busca el primer puesto ante un Panamá eliminado

|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
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|3
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|1
|-1
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|4
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|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|2
|
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|3
|
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
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|1
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|1
|1
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|0
|3
|3
|2
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|1
|1
|0
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|2
|2
|3
|3
|
|1
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|1
|3
|2
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|1
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|0
|0
|0
|1
|3
|
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|
|1
|0
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|1
|2
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|GF
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|1
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|0
|2
|0
|2
|3
|2
|
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|3
|
|1
|0
|0
|1
|1
|2
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|0
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|1
|0
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|-2
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|GF
|GC
|DG
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|1
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|3
|2
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|1
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|P
|GF
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|DG
|Pts
|1
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|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|2
|
|1
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|1
|0
|0
|0
|0
|1
|3
|
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4
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|1
|0
|0
|1
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|G
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|GF
|GC
|DG
|Pts
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|1
|0
|0
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|0
|5
|3
|2
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|1
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|1
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|3
|3
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|G
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|P
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|GC
|DG
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|0
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|0
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|0
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|0
|0
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|0
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|0
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|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
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|0
|0
|0
|0
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|0
|0
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|0
|0
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Se enfrentarán este sábado desde las 18.00 en el New York-New Jersey Stadium, por la tercera fecha del Grupo L del Mundial 2026.
Panamá e Inglaterra se enfrentarán este sábado desde las 18.00 en el New York-New Jersey Stadium, por la tercera fecha del Grupo L del Mundial 2026. Mientras los centroamericanos ya están eliminados, los europeos buscarán un triunfo que los acerque al liderazgo de la zona.
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