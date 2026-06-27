Procesaron a Juan Grabois por la toma del Instituto Perón y le trabaron un embargo millonario

El juez federal Sebastián Ramos lo imputó por violación de domicilio y resistencia a la autoridad por los hechos ocurridos en junio de 2025. La defensa sostiene que el dirigente actuó en su rol de abogado y anticipa que apelará la decisión.

Hoy 18:58

El diputado nacional y dirigente social Juan Grabois fue procesado por la Justicia federal en el marco de la investigación por la toma del Instituto Perón, un hecho ocurrido el 7 de junio de 2025 que derivó en un operativo de desalojo y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

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La resolución fue dictada por el juez federal Sebastián Ramos, quien consideró que existen elementos suficientes para imputarlo por los delitos de violación de domicilio y resistencia a la autoridad. Además, dispuso un embargo de cinco millones de pesos para garantizar eventuales responsabilidades civiles derivadas del proceso.

Según la investigación, Grabois ingresó sin autorización al edificio, que se encontraba cerrado y bajo la administración del Ministerio de Capital Humano. El magistrado sostuvo que el dirigente permaneció en el interior del inmueble durante aproximadamente dos horas y que habría desempeñado un papel activo en la permanencia de los manifestantes, alentándolos a continuar con la ocupación y a resistir la intervención policial.

La causa se sustenta en testimonios, registros audiovisuales y documentación incorporada al expediente, elementos que, para el juez, respaldan la hipótesis de una participación activa del legislador en los hechos.

El episodio ocurrió en un contexto de fuerte tensión política, en los días previos a la confirmación de la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. La ocupación del Instituto Perón fue interpretada como una protesta de sectores vinculados al kirchnerismo, aunque los incidentes registrados durante el desalojo motivaron la actuación de las fuerzas de seguridad.

En la misma resolución, también fue procesado Valentín Peralta, señalado como otro de los protagonistas de los incidentes. El juez le atribuyó agresiones físicas contra efectivos policiales durante el operativo.

La investigación incorporó informes médicos que acreditan lesiones sufridas por varios agentes, entre ellas traumatismos craneales, contusiones y heridas leves, atendidas en el Hospital Churruca. Estas constancias fueron consideradas por el magistrado como un elemento relevante para sostener la imputación por resistencia a la autoridad.

Por su parte, la defensa de Grabois rechazó los argumentos del fallo y sostuvo que el dirigente no participó de la ocupación como organizador o instigador, sino que se encontraba en el lugar ejerciendo su profesión de abogado, en representación de una cooperativa vinculada a un espacio contiguo al instituto.

No obstante, el procesamiento implica que la Justicia considera acreditados, en esta etapa de la investigación, los indicios necesarios para que la causa continúe su curso, aunque la decisión aún puede ser apelada por la defensa del dirigente social.