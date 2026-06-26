Croacia trabajó para vencer a Ghana y se quedó con el segundo puesto

En el Philadelphia Stadium, fue triunfo de los europeos por 2 a 1 por la tercera fecha del Grupo L del Mundial 2026.

Hoy 20:05

Croacia cumplió con su tarea y derrotó por 2-1 a Ghana en la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, resultado que le permitió asegurar el segundo lugar de la zona y avanzar a los 16avos de final. La derrota no fue un golpe definitivo para los africanos, que también consiguieron el boleto a la próxima instancia gracias a su condición de uno de los mejores terceros.

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El encuentro comenzó con un panorama favorable para ambos equipos, ya que un empate les alcanzaba para mantener sus aspiraciones de clasificación. Sin embargo, lejos de especular, los croatas salieron decididos a buscar la victoria. Con el control absoluto de la pelota durante gran parte del primer tiempo, los europeos intentaron romper el orden defensivo de una selección ghanesa que apostó por resguardarse cerca de su arco.

La resistencia africana se mantuvo firme durante varios minutos, pero terminó cediendo ante una genialidad de Petar Sucic. El mediocampista recibió fuera del área y sacó un potente remate rasante desde casi 30 metros que se metió junto al palo derecho de Benjamin Asare, estableciendo el 1-0 para los europeos. Ghana apenas inquietó con una acción de Antoine Semenyo, cuyo disparo cruzado pasó muy cerca del poste.

En el complemento, el desarrollo cambió. Ghana adelantó sus líneas y asumió mayores riesgos en busca del empate. Esa postura generó situaciones de peligro sobre el arco croata, pero también dejó espacios para que apareciera toda la jerarquía de Luka Modric, quien se convirtió en una de las figuras del encuentro tanto en la creación como en tareas defensivas.

La insistencia africana tuvo premio cuando Luckassen apareció por el segundo palo para empujar la pelota al fondo de la red y marcar el 1-1. Sin embargo, la igualdad duró muy poco. Minutos después, Modric ejecutó un preciso tiro de esquina y Nikola Vlasic ganó de cabeza dentro del área para convertir el 2-1 definitivo.

Con este resultado, Croacia cerró la fase de grupos en el segundo puesto y avanzó con confianza a la ronda de eliminación directa. Por su parte, Ghana también celebró al final de la jornada, ya que sus cuatro puntos le alcanzaron para clasificarse a los 16avos de final como uno de los mejores terceros del certamen.