Croacia trabajó para vencer a Ghana y se quedó con el segundo puesto

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 JUN 2026 | 14º
Mundial 2026
51' Grupo K
Colombia 0
Portugal 0
27 / 06 / 2026
49' Grupo K
RD Congo 0
Uzbekistán 1
27 / 06 / 2026
FINALIZADO Grupo L
Croacia 2
Ghana 1
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo L
Panamá 0
Inglaterra 2
FINALIZADO
16:00
Sudáfrica -
Canadá -
28 / 06 / 2026
14:00
Brasil -
Japón -
29 / 06 / 2026
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Curazao
0 - 2
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
2 - 1
Alemania
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Japón
1 - 1
Suecia
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
1 - 3
Países Bajos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
3 - 2
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Paraguay
0 - 0
Australia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Senegal
5 - 0
Irak
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
1 - 4
Francia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Cabo Verde
0 - 0
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
0 - 1
España
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 5
Bélgica
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Egipto
1 - 1
Irán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 2
Inglaterra
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Croacia
2 - 1
Ghana
28 / 06 / 2026 16:00
Sudáfrica
vs
Canadá
29 / 06 / 2026 14:00
Brasil
vs
Japón
29 / 06 / 2026 17:30
Alemania
vs
Paraguay
29 / 06 / 2026 22:00
Países Bajos
vs
Marruecos
30 / 06 / 2026 14:00
Costa de Marfil
vs
Noruega
30 / 06 / 2026 18:00
Francia
vs
Suecia
30 / 06 / 2026 22:00
México
vs
Ecuador
1 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bosnia Herzegovina
3 / 07 / 2026 15:00
Australia
vs
Egipto
3 / 07 / 2026 19:00
Argentina
vs
Cabo Verde

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Turquía 1 1 0 0 3 2 1 3
2 Australia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Paraguay 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Estados Unidos 1 0 0 1 2 3 -1 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Costa de Marfil 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Ecuador 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Alemania 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Curazao 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Japón 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Suecia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Túnez 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Irán 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Arabia Saudita 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uruguay 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Senegal 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Francia 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Noruega 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Irak 1 0 0 1 0 5 -5 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Inglaterra 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Croacia 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Ghana 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Panamá 1 0 0 1 0 2 -2 0
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Somos Deporte

Croacia trabajó para vencer a Ghana y se quedó con el segundo puesto

En el Philadelphia Stadium, fue triunfo de los europeos por 2 a 1 por la tercera fecha del Grupo L del Mundial 2026.

Hoy 20:05

Croacia cumplió con su tarea y derrotó por 2-1 a Ghana en la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, resultado que le permitió asegurar el segundo lugar de la zona y avanzar a los 16avos de final. La derrota no fue un golpe definitivo para los africanos, que también consiguieron el boleto a la próxima instancia gracias a su condición de uno de los mejores terceros.

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El encuentro comenzó con un panorama favorable para ambos equipos, ya que un empate les alcanzaba para mantener sus aspiraciones de clasificación. Sin embargo, lejos de especular, los croatas salieron decididos a buscar la victoria. Con el control absoluto de la pelota durante gran parte del primer tiempo, los europeos intentaron romper el orden defensivo de una selección ghanesa que apostó por resguardarse cerca de su arco.

La resistencia africana se mantuvo firme durante varios minutos, pero terminó cediendo ante una genialidad de Petar Sucic. El mediocampista recibió fuera del área y sacó un potente remate rasante desde casi 30 metros que se metió junto al palo derecho de Benjamin Asare, estableciendo el 1-0 para los europeos. Ghana apenas inquietó con una acción de Antoine Semenyo, cuyo disparo cruzado pasó muy cerca del poste.

En el complemento, el desarrollo cambió. Ghana adelantó sus líneas y asumió mayores riesgos en busca del empate. Esa postura generó situaciones de peligro sobre el arco croata, pero también dejó espacios para que apareciera toda la jerarquía de Luka Modric, quien se convirtió en una de las figuras del encuentro tanto en la creación como en tareas defensivas.

La insistencia africana tuvo premio cuando Luckassen apareció por el segundo palo para empujar la pelota al fondo de la red y marcar el 1-1. Sin embargo, la igualdad duró muy poco. Minutos después, Modric ejecutó un preciso tiro de esquina y Nikola Vlasic ganó de cabeza dentro del área para convertir el 2-1 definitivo.

Con este resultado, Croacia cerró la fase de grupos en el segundo puesto y avanzó con confianza a la ronda de eliminación directa. Por su parte, Ghana también celebró al final de la jornada, ya que sus cuatro puntos le alcanzaron para clasificarse a los 16avos de final como uno de los mejores terceros del certamen.

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