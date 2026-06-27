Exitosa primera regata del Campeonato del NOA de kayak en Santiago del Estero

Con la participación de competidores de distintas provincias y un gran marco de público, se desarrolló la primera fecha del Campeonato del NOA de Kayak en Santiago del Estero, un evento que marcó un importante paso para el crecimiento de los deportes náuticos en la provincia.

Hoy 20:25

Este sábado desde horas tempranas, con un clima agradable, se llevó a cabo la primera competencia de kayak del NOA, organizado por provincia y el municipio, con la participación de 30 competidores provenientes de las provincias Córdoba, Jujuy, y representantes locales e independientes.

Durante la jornada hubo pruebas competitivas por categorías de notable nivel. Además de actividades de integración destinadas a fortalecer los vínculos entre deportistas, público y patrocinadores.

Por su parte, la directora de la Escuela Santiago Kayak, Carolina Jozami, junto al organizador Carlos Gualtieri destacaron la importancia del evento. “Estamos muy contentos, es la primera vez que se realiza en la provincia esta competencia de kayak y esto nos llena de mucho orgullo. Esta regata representa un importante impulso para el crecimiento de los deportes náuticos en Santiago del Estero y constituye una oportunidad para promover la actividad física, el turismo deportivo y el aprovechamiento de los espacios naturales", señalaron.

Las clasificaciones fueron, en la Categoría K1 1000 m Femenino, Ingrid Ottosen de Córdoba; en K1 Masculino Senior, Mariano Bergaglio (Cba); en Vipper 1000 m Femenino Categoría Juvenil, Maitena Ibáñez Largo de Santiago del Estero; en Vipper 1.000 m Masculino a Facundo Coronel; el primer puesto fue de la Escuela Kayak (Sgo); mientras que en Vipper 500 Masculino Máster A el primer lugar fue para puesto Mario Ávila (Sgo); y Bikingo 500 m Masculino para Ciro Gramajo (Sgo).