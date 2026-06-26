En vivo juega la Scaloneta: Argentina busca cerrar la fase de grupos con puntaje ideal ante Jordania

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 JUN 2026 | 13º
Mundial 2026
16' Grupo J
Jordania 0
Argentina 0
27 / 06 / 2026
16' Grupo J
Argelia 0
Austria 0
27 / 06 / 2026
FINALIZADO Grupo K
Colombia 0
Portugal 0
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo K
RD Congo 3
Uzbekistán 1
FINALIZADO
16:00
Sudáfrica -
Canadá -
28 / 06 / 2026
14:00
Brasil -
Japón -
29 / 06 / 2026
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Curazao
0 - 2
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
2 - 1
Alemania
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Japón
1 - 1
Suecia
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
1 - 3
Países Bajos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
3 - 2
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Paraguay
0 - 0
Australia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Senegal
5 - 0
Irak
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
1 - 4
Francia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Cabo Verde
0 - 0
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
0 - 1
España
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 5
Bélgica
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Egipto
1 - 1
Irán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Croacia
2 - 1
Ghana
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 2
Inglaterra
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
RD Congo
3 - 1
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
0 - 0
Portugal
28 / 06 / 2026 16:00
Sudáfrica
vs
Canadá
29 / 06 / 2026 14:00
Brasil
vs
Japón
29 / 06 / 2026 17:30
Alemania
vs
Paraguay
29 / 06 / 2026 22:00
Países Bajos
vs
Marruecos
30 / 06 / 2026 14:00
Costa de Marfil
vs
Noruega
30 / 06 / 2026 18:00
Francia
vs
Suecia
30 / 06 / 2026 22:00
México
vs
Ecuador
1 / 07 / 2026 13:00
Inglaterra
vs
RD Congo
1 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 20:00
Portugal
vs
Croacia
3 / 07 / 2026 15:00
Australia
vs
Egipto
3 / 07 / 2026 19:00
Argentina
vs
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 22:30
Colombia
vs
Ghana

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Turquía 1 1 0 0 3 2 1 3
2 Australia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Paraguay 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Estados Unidos 1 0 0 1 2 3 -1 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Costa de Marfil 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Ecuador 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Alemania 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Curazao 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Japón 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Suecia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Túnez 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Irán 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Arabia Saudita 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uruguay 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Senegal 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Francia 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Noruega 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Irak 1 0 0 1 0 5 -5 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 RD Congo 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Colombia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Portugal 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uzbekistán 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Inglaterra 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Croacia 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Ghana 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Panamá 1 0 0 1 0 2 -2 0
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En vivo juega la Scaloneta: Argentina busca cerrar la fase de grupos con puntaje ideal ante Jordania

El elenco de Scaloni, líder del Grupo J, tendrá acción en el Dallas Stadium. El DT prepara un equipo alternativo pensando en el cruce de dieciseisavos de final, mientras que la selección asiática ya llega eliminada. Disfrútalo por Canal 7 y Radio Panorama y todo el minuto a minuto en Somos Deporte.

Hoy 23:45
Argentina Lo Celso

La Selección Argentina afrontará este sábado su último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026 cuando enfrente a Jordania desde las 23.00 (hora argentina) en el Dallas Stadium, de Arlington, Texas. Con la clasificación a los dieciseisavos de final y el primer puesto del Grupo J ya asegurados, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni intentará despedirse de esta instancia con una nueva victoria para mantener el puntaje perfecto. Disfrútalo por Canal 7 y Radio Panorama y todo el minuto a minuto en Somos Deporte.

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El gran protagonista de la campaña albiceleste ha sido Lionel Messi, quien marcó cinco goles en las dos primeras presentaciones y alcanzó un nuevo récord al convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 18 conquistas. Tras los triunfos por 3-0 sobre Argelia y 2-0 frente a Austria, el cuerpo técnico analiza darle descanso a varios titulares para llegar con el plantel fresco al primer encuentro de eliminación directa.

La idea de Scaloni es aprovechar este partido para observar a futbolistas que todavía no tuvieron acción en la Copa del Mundo. En ese contexto, aparecen con muchas posibilidades de ser titulares Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico, Valentín Barco, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone, Giovani Lo Celso y José López. Además, Emiliano Martínez seguiría desde el arranque, mientras que la principal incógnita pasa por la presencia de Messi, ya que el entrenador deberá decidir si preservarlo o mantenerlo en competencia.

Del otro lado estará una Jordania que afrontará el compromiso únicamente para cumplir con el calendario. El conjunto dirigido por Jamal Sellami perdió sus dos encuentros anteriores, 3-1 frente a Austria y 2-1 ante Argelia, resultados que lo dejaron sin posibilidades de avanzar de ronda en su primera participación en una Copa del Mundo. Sin embargo, enfrentarse al vigente campeón del mundo será un momento histórico para el seleccionado asiático.

Las probables formaciones indican que Argentina saldría con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico; Valentín Barco, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y Nicolás González o Giuliano Simeone; Nicolás Paz o Lionel Messi; y Julián Álvarez

Por su parte, Jordania jugaría con Yazeed Abulaila; Abdallah Mousa Musallam Nasib, H. Abu Dahab, Yazan Al-Arab; Ehsan Haddad, Noor Al Din Rawabdeh, Nizar Al-Rashdan, Mohannad Abu Taha; Mousa Al Taamari, Ali Iyad Olwan y Mahmoud Al Mardi.

El partido tendrá además un condimento especial, ya que será el primer enfrentamiento oficial de la historia entre ambas selecciones. El encuentro contará con el arbitraje del rumano István Kovács y podrá verse en vivo por Telefe

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