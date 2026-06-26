En vivo juega la Scaloneta: Argentina busca cerrar la fase de grupos con puntaje ideal ante Jordania

El elenco de Scaloni, líder del Grupo J, tendrá acción en el Dallas Stadium. El DT prepara un equipo alternativo pensando en el cruce de dieciseisavos de final, mientras que la selección asiática ya llega eliminada. Disfrútalo por Canal 7 y Radio Panorama y todo el minuto a minuto en Somos Deporte.

Hoy 23:45

La Selección Argentina afrontará este sábado su último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026 cuando enfrente a Jordania desde las 23.00 (hora argentina) en el Dallas Stadium, de Arlington, Texas. Con la clasificación a los dieciseisavos de final y el primer puesto del Grupo J ya asegurados, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni intentará despedirse de esta instancia con una nueva victoria para mantener el puntaje perfecto. Disfrútalo por Canal 7 y Radio Panorama y todo el minuto a minuto en Somos Deporte.

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El gran protagonista de la campaña albiceleste ha sido Lionel Messi, quien marcó cinco goles en las dos primeras presentaciones y alcanzó un nuevo récord al convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 18 conquistas. Tras los triunfos por 3-0 sobre Argelia y 2-0 frente a Austria, el cuerpo técnico analiza darle descanso a varios titulares para llegar con el plantel fresco al primer encuentro de eliminación directa.

La idea de Scaloni es aprovechar este partido para observar a futbolistas que todavía no tuvieron acción en la Copa del Mundo. En ese contexto, aparecen con muchas posibilidades de ser titulares Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico, Valentín Barco, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone, Giovani Lo Celso y José López. Además, Emiliano Martínez seguiría desde el arranque, mientras que la principal incógnita pasa por la presencia de Messi, ya que el entrenador deberá decidir si preservarlo o mantenerlo en competencia.

Del otro lado estará una Jordania que afrontará el compromiso únicamente para cumplir con el calendario. El conjunto dirigido por Jamal Sellami perdió sus dos encuentros anteriores, 3-1 frente a Austria y 2-1 ante Argelia, resultados que lo dejaron sin posibilidades de avanzar de ronda en su primera participación en una Copa del Mundo. Sin embargo, enfrentarse al vigente campeón del mundo será un momento histórico para el seleccionado asiático.

Las probables formaciones indican que Argentina saldría con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico; Valentín Barco, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y Nicolás González o Giuliano Simeone; Nicolás Paz o Lionel Messi; y Julián Álvarez.

Por su parte, Jordania jugaría con Yazeed Abulaila; Abdallah Mousa Musallam Nasib, H. Abu Dahab, Yazan Al-Arab; Ehsan Haddad, Noor Al Din Rawabdeh, Nizar Al-Rashdan, Mohannad Abu Taha; Mousa Al Taamari, Ali Iyad Olwan y Mahmoud Al Mardi.

El partido tendrá además un condimento especial, ya que será el primer enfrentamiento oficial de la historia entre ambas selecciones. El encuentro contará con el arbitraje del rumano István Kovács y podrá verse en vivo por Telefe