Detenido tras intensa persecución de camioneta robada en Resistencia

Un hombre fue arrestado en Resistencia tras evadir controles policiales en una camioneta robada que presentaba un pedido de secuestro por hurto automotor.

Hoy 03:24

Un importante operativo policial se llevó a cabo este sábado por la mañana, resultando en la detención de un individuo que intentó eludir un control vehicular en la Ruta Nacional Nº 11. La persecución se extendió desde el puesto caminero del Paralelo 28 hasta el acceso a Resistencia, donde los agentes lograron interceptar una camioneta Toyota Hilux que contaba con un pedido de secuestro por un caso de “supuesto hurto automotor”.

El incidente tuvo lugar aproximadamente a las 7:20, cuando una camioneta Toyota Hilux gris, sin matrícula, evadió el control policial establecido en el Paralelo 28, en la localidad de Basail. Ante esta situación, se activó un operativo cerrojo coordinado entre la Comisaría de Basail y la Dirección General de Policía Caminera, iniciando una persecución por la Ruta Nacional Nº 11 en dirección a Resistencia.

La persecución culminó en el kilómetro 1007,5, donde el vehículo policial de la Comisaría de Basail logró detener la marcha de la camioneta. Durante la maniobra, el vehículo impactó contra una columna de alumbrado, aunque afortunadamente, ningún efectivo policial resultó lesionado.

El conductor, un hombre de 47 años originario de Misiones, fue arrestado tras la persecución. En paralelo, personal del Puesto de Control Caminero Paralelo 28 detuvo un automóvil Volkswagen Gol Trend blanco, cuyo conductor provenía de la provincia de Formosa. Durante la inspección de este vehículo, se hallaron dos radios portátiles y una llave de encendido que correspondía a una camioneta Toyota Hilux.

Las autoridades han ordenado pericias para determinar si existe vinculación entre ambos vehículos. Horas después, se confirmó que la camioneta Toyota Hilux perseguida tenía un pedido activo por “Supuesto Hurto del Automotor”, solicitado por la Policía Federal Argentina hace dos días.

Las primeras informaciones indican que la camioneta evadió múltiples controles de la Policía Caminera y de la Gendarmería Nacional antes de ser detenida. La situación se complica con el posible involucramiento del automóvil Gol Trend, que también está siendo investigado por su conexión con el hecho delictivo.

La Fiscalía de turno está llevando a cabo una investigación exhaustiva para establecer las circunstancias del incidente y la posible relación entre los ocupantes de ambos vehículos involucrados en este significativo operativo de seguridad.