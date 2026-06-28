Así podría ser el camino de la Scaloneta hasta una posible final del Mundial 2026

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 JUN 2026 | 11º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo J
Argelia 3
Austria 3
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo J
Jordania 1
Argentina 3
FINALIZADO
16:00
Sudáfrica -
Canadá -
28 / 06 / 2026
14:00
Brasil -
Japón -
29 / 06 / 2026
17:30
Alemania -
Paraguay -
29 / 06 / 2026
22:00
Países Bajos -
Marruecos -
29 / 06 / 2026
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Curazao
0 - 2
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
2 - 1
Alemania
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Japón
1 - 1
Suecia
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
1 - 3
Países Bajos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
3 - 2
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Paraguay
0 - 0
Australia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Senegal
5 - 0
Irak
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
1 - 4
Francia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Cabo Verde
0 - 0
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
0 - 1
España
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 5
Bélgica
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Egipto
1 - 1
Irán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 2
Inglaterra
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Croacia
2 - 1
Ghana
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
0 - 0
Portugal
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
RD Congo
3 - 1
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 3
Argentina
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argelia
3 - 3
Austria
28 / 06 / 2026 16:00
Sudáfrica
vs
Canadá
29 / 06 / 2026 14:00
Brasil
vs
Japón
29 / 06 / 2026 17:30
Alemania
vs
Paraguay
29 / 06 / 2026 22:00
Países Bajos
vs
Marruecos
30 / 06 / 2026 14:00
Costa de Marfil
vs
Noruega
30 / 06 / 2026 18:00
Francia
vs
Suecia
30 / 06 / 2026 22:00
México
vs
Ecuador
1 / 07 / 2026 13:00
Inglaterra
vs
RD Congo
1 / 07 / 2026 17:00
Bélgica
vs
Senegal
1 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 16:00
España
vs
Austria
2 / 07 / 2026 20:00
Portugal
vs
Croacia
3 / 07 / 2026 00:00
Suiza
vs
Argelia
3 / 07 / 2026 15:00
Australia
vs
Egipto
3 / 07 / 2026 19:00
Argentina
vs
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 22:30
Colombia
vs
Ghana

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Turquía 1 1 0 0 3 2 1 3
2 Australia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Paraguay 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Estados Unidos 1 0 0 1 2 3 -1 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Costa de Marfil 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Ecuador 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Alemania 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Curazao 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Japón 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Suecia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Túnez 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Irán 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Arabia Saudita 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uruguay 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Senegal 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Francia 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Noruega 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Irak 1 0 0 1 0 5 -5 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Argelia 1 0 1 0 3 3 0 1
3 Austria 1 0 1 0 3 3 0 1
4 Jordania 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 RD Congo 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Colombia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Portugal 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uzbekistán 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Inglaterra 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Croacia 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Ghana 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Panamá 1 0 0 1 0 2 -2 0
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Somos Deporte

Así podría ser el camino de la Scaloneta hasta una posible final del Mundial 2026

Tras finalizar como líder del Grupo J, la Selección Argentina ya conoce el cuadro que deberá recorrer si pretende defender el título mundial. El primer escollo será Cabo Verde en los 16avos de final.

Hoy 01:21

La fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su fin y dejó definido el cuadro de eliminación directa. La Selección Argentina, que aseguró el primer puesto del Grupo J con una fecha de anticipación, ya sabe cuál será su recorrido en la búsqueda de una nueva consagración mundial.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzará su camino en los 16avos de final enfrentando a Cabo Verde, una de las sorpresas del certamen. El conjunto africano terminó segundo en el Grupo H y se ganó un lugar entre los 32 mejores equipos del torneo.

Si logra superar esa instancia, Argentina tendrá por delante una serie de cruces cada vez más exigentes. En el horizonte aparecen selecciones de peso y algunos rivales que ya enfrentó en anteriores Copas del Mundo.

El calendario de Argentina rumbo a la final

16avos de final: Viernes 3 de julio, a las 19.00, frente a Cabo Verde en Miami.

Octavos de final: Martes 7 de julio, a las 13.00, en Atlanta.

Cuartos de final: Sábado 11 de julio, a las 22.00, en Kansas City.

Semifinal: Miércoles 15 de julio, a las 16.00, en Atlanta.

Final: Domingo 19 de julio, a las 16.00, en Nueva Jersey.

Los posibles rivales de la Albiceleste

El único adversario confirmado es Cabo Verde en los 16avos de final. Más adelante, en octavos, el rival saldrá del cruce entre Australia y Egipto. En caso de avanzar los oceánicos, se reeditaría el duelo de octavos de final de Qatar 2022, cuando Argentina se impuso por 2-1.

De cara a unos hipotéticos cuartos de final, el nombre que aparece con mayor fuerza es el de Colombia, que finalizó como líder del Grupo K y mostró un nivel competitivo durante la fase inicial. También figura Suiza como otro de los equipos que podrían cruzarse en esa instancia.

Más adelante, pensando en semifinales, los principales candidatos de ese sector del cuadro son Brasil e Inglaterra, dos potencias que también aspiran a levantar el trofeo. Cualquiera de ellos representaría una prueba de máxima exigencia para el vigente campeón.

Por el otro lado del cuadro quedaron varias de las selecciones más fuertes del torneo. Por eso, recién en una eventual final podrían aparecer rivales como Francia, España, Países Bajos o Alemania, todos equipos que llegan con credenciales para pelear por el título.

Con el cuadro ya definido, la ilusión argentina sigue creciendo. El objetivo es claro: avanzar paso a paso y volver a estar presente en la gran definición del Mundial 2026.

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