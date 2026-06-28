Así podría ser el camino de la Scaloneta hasta una posible final del Mundial 2026

Tras finalizar como líder del Grupo J, la Selección Argentina ya conoce el cuadro que deberá recorrer si pretende defender el título mundial. El primer escollo será Cabo Verde en los 16avos de final.

Hoy 01:21

La fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su fin y dejó definido el cuadro de eliminación directa. La Selección Argentina, que aseguró el primer puesto del Grupo J con una fecha de anticipación, ya sabe cuál será su recorrido en la búsqueda de una nueva consagración mundial.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzará su camino en los 16avos de final enfrentando a Cabo Verde, una de las sorpresas del certamen. El conjunto africano terminó segundo en el Grupo H y se ganó un lugar entre los 32 mejores equipos del torneo.

Si logra superar esa instancia, Argentina tendrá por delante una serie de cruces cada vez más exigentes. En el horizonte aparecen selecciones de peso y algunos rivales que ya enfrentó en anteriores Copas del Mundo.

El calendario de Argentina rumbo a la final

• 16avos de final: Viernes 3 de julio, a las 19.00, frente a Cabo Verde en Miami.

• Octavos de final: Martes 7 de julio, a las 13.00, en Atlanta.

• Cuartos de final: Sábado 11 de julio, a las 22.00, en Kansas City.

• Semifinal: Miércoles 15 de julio, a las 16.00, en Atlanta.

• Final: Domingo 19 de julio, a las 16.00, en Nueva Jersey.

Los posibles rivales de la Albiceleste

El único adversario confirmado es Cabo Verde en los 16avos de final. Más adelante, en octavos, el rival saldrá del cruce entre Australia y Egipto. En caso de avanzar los oceánicos, se reeditaría el duelo de octavos de final de Qatar 2022, cuando Argentina se impuso por 2-1.

De cara a unos hipotéticos cuartos de final, el nombre que aparece con mayor fuerza es el de Colombia, que finalizó como líder del Grupo K y mostró un nivel competitivo durante la fase inicial. También figura Suiza como otro de los equipos que podrían cruzarse en esa instancia.

Más adelante, pensando en semifinales, los principales candidatos de ese sector del cuadro son Brasil e Inglaterra, dos potencias que también aspiran a levantar el trofeo. Cualquiera de ellos representaría una prueba de máxima exigencia para el vigente campeón.

Por el otro lado del cuadro quedaron varias de las selecciones más fuertes del torneo. Por eso, recién en una eventual final podrían aparecer rivales como Francia, España, Países Bajos o Alemania, todos equipos que llegan con credenciales para pelear por el título.

Con el cuadro ya definido, la ilusión argentina sigue creciendo. El objetivo es claro: avanzar paso a paso y volver a estar presente en la gran definición del Mundial 2026.