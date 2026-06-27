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SANTIAGO DEL ESTERO | 27 JUN 2026 | 13º
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Policiales

Violenta pelea en La Banda: un hombre fue atacado a machetazos y sufrió graves heridas

El episodio ocurrió este sábado en una vivienda del barrio Centro. La víctima fue asistida por personal de Guardavidas y la Policía investiga las circunstancias del violento enfrentamiento.

Hoy 22:48

Un violento episodio se registró este sábado en la ciudad de La Banda, donde un hombre sufrió heridas de consideración tras ser atacado a machetazos durante una pelea ocurrida en un domicilio de calle Iturbe, entre Salta y Jujuy.

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La víctima fue identificada como Díaz, quien presentaba múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo cuando fue asistido por personal de Guardavidas, que intervino para brindarle los primeros auxilios.

Por causas que aún son materia de investigación, se produjo una discusión que derivó en el feroz ataque. Hasta el momento no trascendieron los motivos que originaron el enfrentamiento ni la identidad de las demás personas involucradas.

En el lugar trabajó personal policial, que realizó las primeras actuaciones para esclarecer lo sucedido, mientras que la Fiscalía de turno tomó intervención en el caso y dispuso las medidas correspondientes para avanzar con la investigación.

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