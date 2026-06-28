Scaloni, tras la victoria de Argentina ante Jordania: "Ahora se viene lo bueno"

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El entrenador del seleccionado argentino expresó sus sensaciones luego de un nuevo triunfo de su equipo y habló de lo que se viene el Mundial.
Lionel Scaloni se mostró conforme después de la victoria de la Selección Argentina por 3 a 1 ante Jordania, resultado que le permitió cerrar la fase de grupos del Mundial 2026 con puntaje ideal.
Tras el encuentro, el entrenador dejó una frase que marca el clima de lo que viene para la Albiceleste: “Ahora se viene lo bueno”, en referencia al inicio de los 16avos de final y la etapa de eliminación directa.
El técnico argentino valoró especialmente el rendimiento de los futbolistas que tuvieron rodaje en el último partido del Grupo J, varios de ellos sin demasiados minutos en los primeros compromisos del certamen.
“Han hecho un buen partido más allá de que no venían jugando algunos y estoy contento porque les dimos minutos”, expresó Scaloni luego del triunfo.
El entrenador también resaltó la actuación de Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez, autores de dos de los goles argentinos en la victoria ante el seleccionado asiático.
Argentina cerró la primera ronda con tres triunfos en tres presentaciones y ahora se prepara para afrontar el tramo más exigente del torneo, donde ya no habrá margen de error.
La próxima presentación será ante Cabo Verde, por los 16avos de final del Mundial 2026, en un duelo que marcará el comienzo de los mano a mano para el equipo de Scaloni.