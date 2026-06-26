Messi selló otra victoria de la Scaloneta con un golazo y Argentina llega a 16avos del Mundial con puntaje perfecto

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 JUN 2026 | 11º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo J
Argelia 3
Austria 3
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo J
Jordania 1
Argentina 3
FINALIZADO
16:00
Sudáfrica -
Canadá -
28 / 06 / 2026
14:00
Brasil -
Japón -
29 / 06 / 2026
17:30
Alemania -
Paraguay -
29 / 06 / 2026
22:00
Países Bajos -
Marruecos -
29 / 06 / 2026
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Curazao
0 - 2
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
2 - 1
Alemania
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Japón
1 - 1
Suecia
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
1 - 3
Países Bajos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
3 - 2
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Paraguay
0 - 0
Australia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Senegal
5 - 0
Irak
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
1 - 4
Francia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Cabo Verde
0 - 0
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
0 - 1
España
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 5
Bélgica
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Egipto
1 - 1
Irán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 2
Inglaterra
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Croacia
2 - 1
Ghana
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
0 - 0
Portugal
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
RD Congo
3 - 1
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 3
Argentina
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argelia
3 - 3
Austria
28 / 06 / 2026 16:00
Sudáfrica
vs
Canadá
29 / 06 / 2026 14:00
Brasil
vs
Japón
29 / 06 / 2026 17:30
Alemania
vs
Paraguay
29 / 06 / 2026 22:00
Países Bajos
vs
Marruecos
30 / 06 / 2026 14:00
Costa de Marfil
vs
Noruega
30 / 06 / 2026 18:00
Francia
vs
Suecia
30 / 06 / 2026 22:00
México
vs
Ecuador
1 / 07 / 2026 13:00
Inglaterra
vs
RD Congo
1 / 07 / 2026 17:00
Bélgica
vs
Senegal
1 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 16:00
España
vs
Austria
2 / 07 / 2026 20:00
Portugal
vs
Croacia
3 / 07 / 2026 00:00
Suiza
vs
Argelia
3 / 07 / 2026 15:00
Australia
vs
Egipto
3 / 07 / 2026 19:00
Argentina
vs
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 22:30
Colombia
vs
Ghana

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Turquía 1 1 0 0 3 2 1 3
2 Australia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Paraguay 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Estados Unidos 1 0 0 1 2 3 -1 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Costa de Marfil 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Ecuador 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Alemania 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Curazao 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Japón 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Suecia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Túnez 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Irán 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Arabia Saudita 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uruguay 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Senegal 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Francia 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Noruega 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Irak 1 0 0 1 0 5 -5 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Argelia 1 0 1 0 3 3 0 1
3 Austria 1 0 1 0 3 3 0 1
4 Jordania 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 RD Congo 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Colombia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Portugal 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uzbekistán 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Inglaterra 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Croacia 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Ghana 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Panamá 1 0 0 1 0 2 -2 0
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Somos Deporte

Messi selló otra victoria de la Scaloneta con un golazo y Argentina llega a 16avos del Mundial con puntaje perfecto

La Pulga marcó de tiro libre para el 3-1 del seleccionado argentino, que sigue a paso firme en la Copa del Mundo y ya piensa en Cabo Verde.

Hoy 02:00

La Selección Argentina venció 3 a 1 a Jordania por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026 y cerró la primera ronda con puntaje ideal. El equipo dirigido por Lionel Scaloni volvió a mostrar superioridad y ahora enfocará todos sus esfuerzos en el cruce de 16avos de final ante Cabo Verde.

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Los goles argentinos fueron convertidos por Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi, mientras que Musa Al Taamari descontó para el seleccionado asiático.

Argentina dominó desde el comienzo y rápidamente empezó a generar situaciones claras frente a un rival que tuvo dificultades para sostener el ritmo del partido. La apertura del marcador llegó a los 18 minutos del primer tiempo, cuando Lo Celso ejecutó de manera brillante un tiro libre desde el borde del área para poner el 1 a 0.

La Albiceleste continuó presionando y pasada la media hora logró ampliar la ventaja. El árbitro sancionó penal por una falta dentro del área sobre Marcos Senesi y Lautaro Martínez se hizo cargo de la ejecución para marcar el 2 a 0.

Con el resultado a favor, los dirigidos por Scaloni tuvieron varias chances para estirar la diferencia antes del descanso, aunque les faltó precisión en los últimos metros para transformar el dominio en una goleada.

En el segundo tiempo, Jordania logró descontar y puso algo de suspenso al partido. A los 10 minutos, Musa Al Taamari definió solo en el área chica tras un preciso buscapié de Ehsan Haddad, para establecer el 2 a 1.

Sin embargo, Argentina volvió a golpear sobre el final y liquidó el encuentro con una aparición de su capitán. Lionel Messi marcó el 3 a 1 definitivo con un gran tiro libre y llegó a su sexto gol en el Mundial 2026, quedando como líder en la tabla de máximos artilleros.

Cierre perfecto en el Grupo J

Con esta victoria, la Selección Argentina cerró la fase de grupos con tres triunfos en tres presentaciones y confirmó su condición de candidata en el torneo.

El equipo nacional ya había asegurado la clasificación y el primer puesto antes de esta última fecha, pero volvió a responder con una actuación sólida para llegar con confianza al inicio de los mano a mano.

El próximo rival: Cabo Verde

La próxima presentación de la Selección Argentina será el viernes 3 de julio, cuando enfrente a Cabo Verde desde las 19 por los 16avos de final del Mundial 2026.

El seleccionado africano fue una de las sorpresas de la fase inicial y buscará seguir haciendo historia, mientras que Argentina comenzará la etapa de eliminación directa con la obligación de ganar para continuar en carrera.

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