Messi selló otra victoria de la Scaloneta con un golazo y Argentina llega a 16avos del Mundial con puntaje perfecto

La Pulga marcó de tiro libre para el 3-1 del seleccionado argentino, que sigue a paso firme en la Copa del Mundo y ya piensa en Cabo Verde.

Hoy 02:00

La Selección Argentina venció 3 a 1 a Jordania por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026 y cerró la primera ronda con puntaje ideal. El equipo dirigido por Lionel Scaloni volvió a mostrar superioridad y ahora enfocará todos sus esfuerzos en el cruce de 16avos de final ante Cabo Verde.

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Los goles argentinos fueron convertidos por Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi, mientras que Musa Al Taamari descontó para el seleccionado asiático.

Argentina dominó desde el comienzo y rápidamente empezó a generar situaciones claras frente a un rival que tuvo dificultades para sostener el ritmo del partido. La apertura del marcador llegó a los 18 minutos del primer tiempo, cuando Lo Celso ejecutó de manera brillante un tiro libre desde el borde del área para poner el 1 a 0.

La Albiceleste continuó presionando y pasada la media hora logró ampliar la ventaja. El árbitro sancionó penal por una falta dentro del área sobre Marcos Senesi y Lautaro Martínez se hizo cargo de la ejecución para marcar el 2 a 0.

Con el resultado a favor, los dirigidos por Scaloni tuvieron varias chances para estirar la diferencia antes del descanso, aunque les faltó precisión en los últimos metros para transformar el dominio en una goleada.

En el segundo tiempo, Jordania logró descontar y puso algo de suspenso al partido. A los 10 minutos, Musa Al Taamari definió solo en el área chica tras un preciso buscapié de Ehsan Haddad, para establecer el 2 a 1.

Sin embargo, Argentina volvió a golpear sobre el final y liquidó el encuentro con una aparición de su capitán. Lionel Messi marcó el 3 a 1 definitivo con un gran tiro libre y llegó a su sexto gol en el Mundial 2026, quedando como líder en la tabla de máximos artilleros.

Cierre perfecto en el Grupo J

Con esta victoria, la Selección Argentina cerró la fase de grupos con tres triunfos en tres presentaciones y confirmó su condición de candidata en el torneo.

El equipo nacional ya había asegurado la clasificación y el primer puesto antes de esta última fecha, pero volvió a responder con una actuación sólida para llegar con confianza al inicio de los mano a mano.

El próximo rival: Cabo Verde

La próxima presentación de la Selección Argentina será el viernes 3 de julio, cuando enfrente a Cabo Verde desde las 19 por los 16avos de final del Mundial 2026.

El seleccionado africano fue una de las sorpresas de la fase inicial y buscará seguir haciendo historia, mientras que Argentina comenzará la etapa de eliminación directa con la obligación de ganar para continuar en carrera.