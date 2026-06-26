El camino de Argentina hasta una posible final en el Mundial 2026: días, horarios y rivales del cuadro

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 JUN 2026 | 13º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo H
Uruguay 0
España 1
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo H
Cabo Verde 0
Arabia Saudita 0
FINALIZADO
00:00 Grupo G
Egipto -
Irán -
27 / 06 / 2026
00:00 Grupo G
Nueva Zelanda -
Bélgica -
27 / 06 / 2026
18:00 Grupo L
Croacia -
Ghana -
27 / 06 / 2026
18:00 Grupo L
Panamá -
Inglaterra -
27 / 06 / 2026
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Bosnia Herzegovina
3 - 1
Qatar
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
2 - 1
Canadá
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Marruecos
4 - 2
Haití
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 3
Brasil
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
0 - 3
México
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Sudáfrica
1 - 0
Corea del Sur
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Curazao
0 - 2
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
2 - 1
Alemania
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Japón
1 - 1
Suecia
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
1 - 3
Países Bajos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
3 - 2
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Paraguay
0 - 0
Australia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
1 - 4
Francia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Senegal
5 - 0
Irak
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Cabo Verde
0 - 0
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
0 - 1
España
27 / 06 / 2026 00:00 Grupo G
Nueva Zelanda
vs
Bélgica
27 / 06 / 2026 00:00 Grupo G
Egipto
vs
Irán
27 / 06 / 2026 18:00 Grupo L
Panamá
vs
Inglaterra
27 / 06 / 2026 18:00 Grupo L
Croacia
vs
Ghana
27 / 06 / 2026 20:30 Grupo K
RD Congo
vs
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 20:30 Grupo K
Colombia
vs
Portugal
27 / 06 / 2026 23:00 Grupo J
Jordania
vs
Argentina
27 / 06 / 2026 23:00 Grupo J
Argelia
vs
Austria
28 / 06 / 2026 16:00
Sudáfrica
vs
Canadá
29 / 06 / 2026 14:00
Brasil
vs
Japón
29 / 06 / 2026 17:30
Alemania
vs
Paraguay
29 / 06 / 2026 22:00
Países Bajos
vs
Marruecos
30 / 06 / 2026 14:00
Costa de Marfil
vs
Noruega
30 / 06 / 2026 18:00
Francia
vs
Suecia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Sudáfrica 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Corea del Sur 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Republica Checa 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Suiza 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Canadá 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Qatar 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Marruecos 1 1 0 0 4 2 2 3
3 Haití 1 0 0 1 2 4 -2 0
4 Escocia 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Turquía 1 1 0 0 3 2 1 3
2 Australia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Paraguay 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Estados Unidos 1 0 0 1 2 3 -1 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Costa de Marfil 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Ecuador 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Alemania 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Curazao 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Japón 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Suecia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Túnez 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Arabia Saudita 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uruguay 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Senegal 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Francia 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Noruega 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Irak 1 0 0 1 0 5 -5 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

El camino de Argentina hasta una posible final en el Mundial 2026: días, horarios y rivales del cuadro

La Scaloneta ya tiene confirmado su cruce de dieciseisavos ante Cabo Verde y conoce cómo quedó armado su lado del cuadro rumbo a la final.

Hoy 23:59
Argentina festejo

La Selección Argentina ya conoce cuál será su camino en la fase de eliminación directa del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se aseguró el primer puesto del Grupo J con una fecha de anticipación y en los dieciseisavos de final enfrentará a Cabo Verde.

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El seleccionado africano finalizó segundo en el Grupo H, zona que ganó España, y será el primer obstáculo de la Albiceleste en los mata-mata.

Con la fase de grupos llegando a su fin, también quedó definido el cuadro del lado argentino. En caso de avanzar, el equipo nacional ya sabe qué días, horarios y sedes podría tener en las próximas instancias hasta una hipotética final.

El camino de Argentina hasta la final del Mundial 2026

Siempre y cuando supere cada una de las fases, este sería el calendario de la Selección Argentina en el Mundial:

Dieciseisavos de final
Viernes 3 de julio, a las 19.00, en Miami.

Octavos de final
Martes 7 de julio, a las 13.00, en Atlanta.

Cuartos de final
Sábado 11 de julio, a las 22.00, en Kansas City.

Semifinal
Miércoles 15 de julio, a las 16.00, en Atlanta.

Final
Domingo 19 de julio, a las 16.00, en Nueva Jersey.

Todos los horarios corresponden al huso horario de Argentina.

Cabo Verde, el primer rival de la Selección Argentina

El primer escollo de la Albiceleste será Cabo Verde, una de las sorpresas de esta Copa del Mundo. El seleccionado africano logró meterse en los dieciseisavos tras finalizar como escolta en una zona muy peleada.

Argentina llega a esta instancia después de una fase de grupos sólida, en la que aseguró la clasificación y el liderazgo de su zona antes de disputar la última fecha.

Los posibles rivales de Argentina en octavos

Si Argentina supera a Cabo Verde, en los octavos de final podría encontrarse con Australia o con alguno de los seleccionados que aparecen en el cruce entre Bélgica, Irán o Nueva Zelanda.

En caso de que el rival sea Australia, se reeditaría el cruce de octavos del Mundial de Qatar 2022, cuando el equipo de Scaloni se impuso por 2 a 1 en un partido que terminó con más sufrimiento del esperado.

Suiza aparece como posible rival fuerte en cuartos

Pensando en unos eventuales cuartos de final, el rival de mayor envergadura que aparece en el horizonte es Suiza, aunque todavía dependerá del desarrollo de los cruces previos.

A esa altura del torneo, cada partido será de máxima exigencia y cualquier detalle puede marcar la diferencia en el camino hacia las semifinales.

Brasil e Inglaterra, posibles amenazas en semifinales

En una hipotética semifinal, los equipos que asoman como más peligrosos en el cuadro de Argentina son Brasil e Inglaterra, dos selecciones con peso propio y aspiraciones fuertes en el torneo.

De avanzar por su lado del cuadro, la Albiceleste podría cruzarse con alguno de ellos en la antesala de la gran final.

Las potencias que solo podrían aparecer en la final

Del otro lado del cuadro quedaron algunas de las principales potencias del Mundial. Por eso, Argentina solo podría enfrentarse con selecciones como Francia, España, Países Bajos o Alemania en una eventual final.

Con el primer objetivo cumplido y el cuadro ya definido, la Selección Argentina comenzará ahora la etapa más exigente del torneo, donde no habrá margen de error y cada partido puede marcar el camino hacia una nueva ilusión mundialista.

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