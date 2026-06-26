El camino de Argentina hasta una posible final en el Mundial 2026: días, horarios y rivales del cuadro

La Scaloneta ya tiene confirmado su cruce de dieciseisavos ante Cabo Verde y conoce cómo quedó armado su lado del cuadro rumbo a la final.

Hoy 23:59

La Selección Argentina ya conoce cuál será su camino en la fase de eliminación directa del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se aseguró el primer puesto del Grupo J con una fecha de anticipación y en los dieciseisavos de final enfrentará a Cabo Verde.

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El seleccionado africano finalizó segundo en el Grupo H, zona que ganó España, y será el primer obstáculo de la Albiceleste en los mata-mata.

Con la fase de grupos llegando a su fin, también quedó definido el cuadro del lado argentino. En caso de avanzar, el equipo nacional ya sabe qué días, horarios y sedes podría tener en las próximas instancias hasta una hipotética final.

El camino de Argentina hasta la final del Mundial 2026

Siempre y cuando supere cada una de las fases, este sería el calendario de la Selección Argentina en el Mundial:

Dieciseisavos de final

Viernes 3 de julio, a las 19.00, en Miami.

Octavos de final

Martes 7 de julio, a las 13.00, en Atlanta.

Cuartos de final

Sábado 11 de julio, a las 22.00, en Kansas City.

Semifinal

Miércoles 15 de julio, a las 16.00, en Atlanta.

Final

Domingo 19 de julio, a las 16.00, en Nueva Jersey.

Todos los horarios corresponden al huso horario de Argentina.

Cabo Verde, el primer rival de la Selección Argentina

El primer escollo de la Albiceleste será Cabo Verde, una de las sorpresas de esta Copa del Mundo. El seleccionado africano logró meterse en los dieciseisavos tras finalizar como escolta en una zona muy peleada.

Argentina llega a esta instancia después de una fase de grupos sólida, en la que aseguró la clasificación y el liderazgo de su zona antes de disputar la última fecha.

Los posibles rivales de Argentina en octavos

Si Argentina supera a Cabo Verde, en los octavos de final podría encontrarse con Australia o con alguno de los seleccionados que aparecen en el cruce entre Bélgica, Irán o Nueva Zelanda.

En caso de que el rival sea Australia, se reeditaría el cruce de octavos del Mundial de Qatar 2022, cuando el equipo de Scaloni se impuso por 2 a 1 en un partido que terminó con más sufrimiento del esperado.

Suiza aparece como posible rival fuerte en cuartos

Pensando en unos eventuales cuartos de final, el rival de mayor envergadura que aparece en el horizonte es Suiza, aunque todavía dependerá del desarrollo de los cruces previos.

A esa altura del torneo, cada partido será de máxima exigencia y cualquier detalle puede marcar la diferencia en el camino hacia las semifinales.

Brasil e Inglaterra, posibles amenazas en semifinales

En una hipotética semifinal, los equipos que asoman como más peligrosos en el cuadro de Argentina son Brasil e Inglaterra, dos selecciones con peso propio y aspiraciones fuertes en el torneo.

De avanzar por su lado del cuadro, la Albiceleste podría cruzarse con alguno de ellos en la antesala de la gran final.

Las potencias que solo podrían aparecer en la final

Del otro lado del cuadro quedaron algunas de las principales potencias del Mundial. Por eso, Argentina solo podría enfrentarse con selecciones como Francia, España, Países Bajos o Alemania en una eventual final.

Con el primer objetivo cumplido y el cuadro ya definido, la Selección Argentina comenzará ahora la etapa más exigente del torneo, donde no habrá margen de error y cada partido puede marcar el camino hacia una nueva ilusión mundialista.