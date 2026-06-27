Multitudinario lanzamiento a la reelección de Humberto Salim en Frías

Ante marco multitudinario de militantes y adherentes, el peronismo de Frías concretó este viernes el lanzamiento como candidato a la reelección del actual intendente Néstor Humberto Salim.

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El acto se llevó a cabo en una sede partidaria colmada en su interior y adyacencias, con la presencia del senador nacional y titular del PJ santiagueño, José Emilio Neder; el ministro de Gobierno, Bernardo José Herrera: el diputado provincial Sebastián Salim y el secretario adjunto de la CGT, Gerardo Montenegro, entre otras autoridades.

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En su discurso, Salim remarcó: "asumo este compromiso de ir por un nuevo mandato sintiéndome con las mismas ganas, pero con más condiciones que las anteriores, con mayor sensibilidad, mirada y visión de la necesidad de la gente para atravesar estos momentos tan difíciles orientando decisiones y acciones de gobierno en ese sentido”.

Más adelante, anticipó que "seguimos concretando, no hemos parado en estos casi 4 años que llevamos. Estamos próximos a inaugurar un nuevo Matadero Frigorífico el 29 de julio, significa más fuentes de trabajo y producción, no se logra con un tik tok, sino con trabajo y gestión".

Finalmente convocó a la multitud "a llevar a las urnas este 2 de agosto otro gran triunfo. Vamos con trabajo, con ideas, con compromiso y con amor por nuestra a seguir cumpliendo y representando al vecino".

El cierre estuvo a cargo de José Emilio Neder, quien en principio transmitió a Salim "los afectuosos saludos del gobernador Elías Suárez y del senador Gerardo Zamora".

Luego agregó: "Venimos a acompañar a este amigo y referente de la identidad del peronismo friense, que como intendente se refleja en gestiones de importantes proyectos y ejecución de muchas obras, pero también con sentimiento popular poniendo su escritorio en cada barrio, llegando al vecino. Por eso el 2 de agosto seguirá siendo el intendente de Frías".