El tiempo en Santiago del Estero para este viernes 26 de junio: anuncian una jornada con cielo parcialmente nublado y una máxima de 20°C

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada se presentará sin probabilidades de lluvias y con un marcado ascenso de la temperatura durante la tarde. El domingo continuará el tiempo estable, con una máxima de 17°.

Hoy 01:49

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un sábado con condiciones estables en Santiago del Estero, con cielo parcialmente nublado durante gran parte del día, sin probabilidades de precipitaciones y una temperatura máxima que alcanzará los 20°C.

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De acuerdo con el pronóstico oficial, la jornada tendrá una mínima de 6°C y una máxima de 20°C. Durante la madrugada se esperan alrededor de 10°C, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará su valor más alto. Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 15°C.

En cuanto al viento, soplará del este y noreste con velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h, sin ráfagas previstas.

Para el domingo, el SMN prevé una jornada también estable, con mínima de 10°C y máxima de 17°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, estará algo nublado por la tarde y despejado hacia la noche.

Al igual que el sábado, no se esperan precipitaciones, mientras que los vientos rotarán del sector sur durante gran parte del día, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, disminuyendo por la noche.