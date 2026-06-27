Brutal agresión a mujer en Abra Pampa por su pareja en estado de ebriedad

Un ataque violento en Abra Pampa dejó a una joven con graves heridas a manos de su pareja en estado de ebriedad.

Hoy 02:46

Una joven en Abra Pampa fue víctima de un brutal ataque por parte de su pareja, quien regresó a su hogar en estado de ebriedad. Este incidente ocurrió el lunes por la madrugada y rápidamente escaló a una violencia física extrema.

Según informaron las fuentes policiales, el agresor inició el ataque empujando a la víctima y sacándola de la vivienda de forma violenta. Posteriormente, la tomó del cuello, casi asfixiándola, y le propinó un cabezazo que le ocasionó heridas sangrantes en la nariz y la boca.

Además de los golpes, el atacante mordió uno de los labios de la joven, intensificando el calvario que estaba sufriendo. En un acto de mayor agresión, el hombre la encerró en el baño, donde continuó hostigándola arrojándole agua de manera violenta.

Después de este horrendo episodio, el agresor abandonó el lugar, lo que permitió a la joven escapar del baño y buscar ayuda de inmediato. Su llamada de auxilio activó el protocolo de intervención policial.

Los efectivos de la Seccional Nº 16 de Abra Pampa llegaron al domicilio y brindaron asistencia a la víctima, quien recibió atención médica para las lesiones sufridas durante el ataque.

Las primeras diligencias llevaron a la apertura formal de una causa bajo las carátulas de lesiones y violencia de género. La justicia provincial ahora está a cargo del caso, a la espera de nuevas medidas como declaraciones testimoniales y pericias.

Desde la fiscalía se han implementado protocolos de protección para la víctima y se intensifica la búsqueda del agresor, cuyo paradero no ha sido confirmado oficialmente hasta el momento. Para situaciones de emergencia, se recuerda la línea gratuita 144 para atención nacional.