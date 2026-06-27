Detenidos dos jóvenes en La Leonesa por tráfico de caballos ilegales

Efectivos de la División Rural en La Leonesa detuvieron a dos jóvenes vinculados al tráfico ilegal de caballos hacia Paraguay, incautando varios elementos y dinero en efectivo durante el operativo.

Hoy 03:13

En un procedimiento policial realizado en La Leonesa, efectivos de la División Rural llevaron a cabo una intervención significativa relacionada con el tráfico ilegal de animales.

El operativo se desarrolló en la madrugada del viernes, aproximadamente a las 0:30 horas, y tuvo lugar en el marco de una investigación sobre una posible infracción al artículo 206 del Código Penal Argentino, bajo la supervisión de la Fiscalía Rural y Ambiental.

Como resultado de esta acción, dos jóvenes de 19 y 23 años fueron detenidos, ya que eran objeto de investigación por el traslado clandestino de equinos hacia la República del Paraguay.

Durante el procedimiento, se logró incautar una bolsa de arpillera que contenía riendas y equipos de montar, así como una mochila con herramientas como una pinza tipo alicate, un pasamontañas y un cuchillo con funda de cuero.

Asimismo, se requisó un teléfono celular, una botella de licor y una cantidad de dinero en efectivo, todos elementos que se consideran relevantes para la investigación en curso.

Por orden de la magistratura, los detenidos fueron notificados de su aprehensión y se procedió a su identificación en el contexto de la causa, mientras que los objetos incautados quedaron a disposición de la Justicia para avanzar en la investigación.