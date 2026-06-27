Martina Oliva recibe 7 años de prisión por tráfico de drogas en Orán

La Cámara Federal de Casación Penal ha confirmado la condena de 7 años de prisión a la modelo Martina Oliva por su implicación en el transporte de marihuana en Orán, enfatizando la falta de vulnerabilidad social y la decisión de no aplicar perspectiva de género en este caso.

Hoy 01:41

La Cámara Federal de Casación Penal ha ratificado la condena de Martina Oliva, una modelo oriunda de Orán, a 7 años de prisión efectiva por su participación en el transporte de 15 kilos de marihuana. Esta decisión fue adoptada tras el rechazo a los agravios presentados por la defensa de Oliva, que alegaba indefensión y la falta de aplicación de perspectiva de género.

El caso tiene sus orígenes en un operativo realizado el 5 de febrero de 2025, donde la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo a Oliva, su pareja Gustavo Joaquín Tolaba y a otra persona, Ángela Cuenca, en la ruta nacional N°9. Durante esta intervención, los implicados intentaron evadir un control policial, arrojando paquetes de droga desde el vehículo.

La investigación reveló que la marihuana transportada estaba destinada a José Burgos, un revendedor en la zona norte de Salta. El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta había impuesto previamente una pena de 10 años a Tolaba como coautor del transporte agravado, subrayando la gravedad del delito.

Durante el juicio de casación, los jueces Ángela Ledesma, Daniel Petrone y Javier Carbajo determinaron que existía evidencia suficiente para confirmar la participación voluntaria de Oliva en el delito, desestimando las alegaciones de nulidad y vulneración de derechos de defensa.

El tribunal también desestimó la aplicación de la perspectiva de género, afirmando que Oliva no presentaba vulnerabilidad social ni carencias básicas que limitaran su capacidad de autodeterminación. No obstante, se valoró su condición de madre de dos hijos menores y su comportamiento durante el proceso judicial.

Con esta decisión, la Cámara de Casación cierra la vía judicial para la modelo, confirmando no solo la condena de 7 años de prisión, sino también una multa de 80 unidades fijas y la inhabilitación absoluta para desempeñar funciones públicas, marcando un precedente significativo en casos de narcotráfico.