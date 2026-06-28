El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 28 de junio: se espera una jornada fría y con cielo parcialmente nublado

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada se presentará sin probabilidades de lluvias y con ambiente frío durante las primeras horas. El domingo continuará con tiempo estable, cielo parcialmente nublado y una máxima de 18°C.

Hoy 01:54

Santiago del Estero tendrá este domingo 28 de junio una jornada estable, con ambiente frío durante las primeras horas y un progresivo ascenso de la temperatura hacia la tarde, de acuerdo con el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional.

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Para la madrugada se espera cielo parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 12°C y vientos leves del sector sur, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Durante la mañana, la temperatura descenderá hasta los 7°C, con cielo parcialmente nublado y vientos del sur que soplarán entre 13 y 22 kilómetros por hora. No se prevén lluvias en ese tramo de la jornada.

Con el correr de las horas, la máxima alcanzará los 18°C durante la tarde, momento en el que el cielo se presentará ligeramente nublado. Además, se esperan vientos del sector sur de entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían ubicarse entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Hacia la noche, el organismo nacional anticipa cielo ligeramente nublado, una temperatura cercana a los 14°C y vientos leves del sector sur. Las probabilidades de precipitaciones se mantendrán en 0% durante todo el día.

De acuerdo con el pronóstico extendido, el lunes continuará con condiciones estables en la provincia, con una mínima de 8°C y una máxima de 18°C.