Con Argentina entre los mejores, así se jugarán los 16avos de final del Mundial 2026

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La ampliación a 48 selecciones permitió la incorporación de una inédita ronda de 16avos de final en la Copa Mundial 2026. Con Argentina entre los clasificados, ya quedaron definidos los cruces que darán inicio a la etapa de eliminación directa.
El Mundial 2026 entrará en una nueva etapa histórica. Por primera vez desde la creación de la Copa del Mundo, la FIFA implementó una ronda de 16avos de final, consecuencia directa de la ampliación del torneo de 32 a 48 selecciones.
El nuevo formato establece que avanzan a la fase eliminatoria los dos primeros de cada uno de los 12 grupos y los ocho mejores terceros. De esta manera, 32 equipos continúan en carrera por el título y disputarán una ronda extra antes de los tradicionales octavos de final.
Entre los clasificados se encuentra la Selección Argentina, que finalizó en lo más alto del Grupo J y afrontará un nuevo desafío en busca de defender la corona conseguida en Qatar 2022. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni se medirá con Cabo Verde en Miami.
Los 16 partidos correspondientes a los 16avos de final se jugarán entre el 28 de junio y el 3 de julio en distintas sedes de Estados Unidos, México y Canadá.
Cruces de los 16avos de final del Mundial 2026
• Sudáfrica vs Canadá — Domingo 28 de junio, 16.00 (Los Ángeles Stadium).
• Brasil vs Japón — Lunes 29 de junio, 14.00 (Houston Stadium).
• Alemania vs Paraguay — Lunes 29 de junio, 17.30 (Boston Stadium).
• Países Bajos vs Marruecos — Lunes 29 de junio, 22.00 (Estadio Monterrey).
• Costa de Marfil vs Noruega — Martes 30 de junio, 14.00 (Dallas Stadium).
• Francia vs Suecia — Martes 30 de junio, 18.00 (New York New Jersey Stadium).
• México vs Ecuador — Martes 30 de junio, 22.00 (Estadio Ciudad de México).
• Inglaterra vs República Democrática del Congo — Miércoles 1 de julio, 13.00 (Atlanta Stadium).
• Bélgica vs Senegal — Miércoles 1 de julio, 17.00 (Seattle Stadium).
• Estados Unidos vs Bosnia — Miércoles 1 de julio, 21.00 (San Francisco Bay Area Stadium).
• España vs Austria — Jueves 2 de julio, 16.00 (Los Ángeles Stadium).
• Portugal vs Croacia — Jueves 2 de julio, 20.00 (Toronto Stadium).
• Suiza vs Argelia — Viernes 3 de julio, 00.00 (BC Place Vancouver).
• Australia vs Egipto — Viernes 3 de julio, 15.00 (Dallas Stadium).
• Argentina vs Cabo Verde — Viernes 3 de julio, 19.00 (Miami Stadium).
• Colombia vs Ghana — Viernes 3 de julio, 22.30 (Kansas City Stadium).
Con los cruces confirmados, comienza la etapa más apasionante del torneo. Desde ahora, cualquier error puede significar la eliminación y cada partido será una final en el camino hacia la conquista de la Copa del Mundo.