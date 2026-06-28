Con Argentina entre los mejores, así se jugarán los 16avos de final del Mundial 2026

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 JUN 2026 | 11º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo J
Argelia 3
Austria 3
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo J
Jordania 1
Argentina 3
FINALIZADO
16:00
Sudáfrica -
Canadá -
28 / 06 / 2026
14:00
Brasil -
Japón -
29 / 06 / 2026
17:30
Alemania -
Paraguay -
29 / 06 / 2026
22:00
Países Bajos -
Marruecos -
29 / 06 / 2026
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Curazao
0 - 2
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
2 - 1
Alemania
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Japón
1 - 1
Suecia
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
1 - 3
Países Bajos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
3 - 2
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Paraguay
0 - 0
Australia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Senegal
5 - 0
Irak
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
1 - 4
Francia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Cabo Verde
0 - 0
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
0 - 1
España
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 5
Bélgica
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Egipto
1 - 1
Irán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 2
Inglaterra
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Croacia
2 - 1
Ghana
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
0 - 0
Portugal
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
RD Congo
3 - 1
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 3
Argentina
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argelia
3 - 3
Austria
28 / 06 / 2026 16:00
Sudáfrica
vs
Canadá
29 / 06 / 2026 14:00
Brasil
vs
Japón
29 / 06 / 2026 17:30
Alemania
vs
Paraguay
29 / 06 / 2026 22:00
Países Bajos
vs
Marruecos
30 / 06 / 2026 14:00
Costa de Marfil
vs
Noruega
30 / 06 / 2026 18:00
Francia
vs
Suecia
30 / 06 / 2026 22:00
México
vs
Ecuador
1 / 07 / 2026 13:00
Inglaterra
vs
RD Congo
1 / 07 / 2026 17:00
Bélgica
vs
Senegal
1 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 16:00
España
vs
Austria
2 / 07 / 2026 20:00
Portugal
vs
Croacia
3 / 07 / 2026 00:00
Suiza
vs
Argelia
3 / 07 / 2026 15:00
Australia
vs
Egipto
3 / 07 / 2026 19:00
Argentina
vs
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 22:30
Colombia
vs
Ghana

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Turquía 1 1 0 0 3 2 1 3
2 Australia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Paraguay 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Estados Unidos 1 0 0 1 2 3 -1 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Costa de Marfil 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Ecuador 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Alemania 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Curazao 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Japón 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Suecia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Túnez 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Irán 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Arabia Saudita 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uruguay 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Senegal 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Francia 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Noruega 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Irak 1 0 0 1 0 5 -5 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Argelia 1 0 1 0 3 3 0 1
3 Austria 1 0 1 0 3 3 0 1
4 Jordania 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 RD Congo 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Colombia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Portugal 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uzbekistán 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Inglaterra 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Croacia 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Ghana 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Panamá 1 0 0 1 0 2 -2 0
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Somos Deporte

Con Argentina entre los mejores, así se jugarán los 16avos de final del Mundial 2026

La ampliación a 48 selecciones permitió la incorporación de una inédita ronda de 16avos de final en la Copa Mundial 2026. Con Argentina entre los clasificados, ya quedaron definidos los cruces que darán inicio a la etapa de eliminación directa.

Hoy 01:11

El Mundial 2026 entrará en una nueva etapa histórica. Por primera vez desde la creación de la Copa del Mundo, la FIFA implementó una ronda de 16avos de final, consecuencia directa de la ampliación del torneo de 32 a 48 selecciones.

El nuevo formato establece que avanzan a la fase eliminatoria los dos primeros de cada uno de los 12 grupos y los ocho mejores terceros. De esta manera, 32 equipos continúan en carrera por el título y disputarán una ronda extra antes de los tradicionales octavos de final.

Entre los clasificados se encuentra la Selección Argentina, que finalizó en lo más alto del Grupo J y afrontará un nuevo desafío en busca de defender la corona conseguida en Qatar 2022. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni se medirá con Cabo Verde en Miami.

Los 16 partidos correspondientes a los 16avos de final se jugarán entre el 28 de junio y el 3 de julio en distintas sedes de Estados Unidos, México y Canadá.

Cruces de los 16avos de final del Mundial 2026

Sudáfrica vs Canadá — Domingo 28 de junio, 16.00 (Los Ángeles Stadium).

Brasil vs Japón — Lunes 29 de junio, 14.00 (Houston Stadium).

Alemania vs Paraguay — Lunes 29 de junio, 17.30 (Boston Stadium).

Países Bajos vs Marruecos — Lunes 29 de junio, 22.00 (Estadio Monterrey).

Costa de Marfil vs Noruega — Martes 30 de junio, 14.00 (Dallas Stadium).

Francia vs Suecia — Martes 30 de junio, 18.00 (New York New Jersey Stadium).

México vs Ecuador — Martes 30 de junio, 22.00 (Estadio Ciudad de México).

Inglaterra vs República Democrática del Congo — Miércoles 1 de julio, 13.00 (Atlanta Stadium).

Bélgica vs Senegal — Miércoles 1 de julio, 17.00 (Seattle Stadium).

Estados Unidos vs Bosnia — Miércoles 1 de julio, 21.00 (San Francisco Bay Area Stadium).

España vs Austria — Jueves 2 de julio, 16.00 (Los Ángeles Stadium).

Portugal vs Croacia — Jueves 2 de julio, 20.00 (Toronto Stadium).

Suiza vs Argelia — Viernes 3 de julio, 00.00 (BC Place Vancouver).

Australia vs Egipto — Viernes 3 de julio, 15.00 (Dallas Stadium).

Argentina vs Cabo Verde — Viernes 3 de julio, 19.00 (Miami Stadium).

Colombia vs Ghana — Viernes 3 de julio, 22.30 (Kansas City Stadium).

Con los cruces confirmados, comienza la etapa más apasionante del torneo. Desde ahora, cualquier error puede significar la eliminación y cada partido será una final en el camino hacia la conquista de la Copa del Mundo.

TEMAS Selección Argentina de Fútbol Mundial 2026
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