Lautaro Martínez y un mensaje para los argentinos: “Tengan la misma ilusión que nosotros”

El delantero de la Selección Argentina marcó su primer gol en una Copa del Mundo en la victoria ante Jordania y se mostró emocionado tras cumplir una cuenta pendiente. Además, dejó un mensaje de esperanza para los hinchas de cara a la fase eliminatoria del Mundial 2026.

Hoy 01:33

Lautaro Martínez vivió una noche especial en el triunfo de la Selección Argentina por 3-1 sobre Jordania, por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026. El delantero anotó de penal su primer gol en una Copa del Mundo y, tras el encuentro, compartió sus sensaciones por haber alcanzado una marca que venía persiguiendo desde hacía tiempo.

El atacante reconoció que la falta de goles en los Mundiales era una situación que intentaba manejar con tranquilidad. “No la pasé mal por no hacer goles, pero trataba de controlar esa ansiedad”, expresó. Además, recordó una situación que lo marcó en la anterior Copa del Mundo: “Me había tocado hacer dos goles en el inicio del Mundial pasado que fueron anulados y después todo se hizo muy cuesta arriba”.

Más allá de su conquista personal, el delantero destacó el objetivo colectivo conseguido por el equipo de Lionel Scaloni. “Estoy muy contento y feliz porque logramos pasar a la siguiente ronda, que era lo que buscábamos”, afirmó. También remarcó la importancia de disfrutar cada momento con la camiseta albiceleste: “Disfruto cada instante porque nunca se sabe hasta cuándo dura esto”.

El goleador también tuvo palabras de agradecimiento para su entorno más cercano. “Este gol es para mi familia y para mis hijos, que me cambiaron la vida desde que llegaron. Juego y corro por ellos”, señaló con emoción luego de romper la sequía mundialista.

Por último, dejó un mensaje para todos los hinchas argentinos que siguen acompañando al equipo en su camino por la Copa del Mundo. “Al pueblo argentino le digo que tenga la misma ilusión que nosotros”, manifestó el atacante, transmitiendo la confianza que existe dentro del plantel.

La próxima presentación de la Selección Argentina será el viernes 3 de julio, cuando enfrente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, en busca de seguir avanzando en la defensa del título obtenido en Qatar.