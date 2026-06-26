En un partidazo, Argelia y Austria quedaron a mano y se metieron en los 16avos del Mundial 2026

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En el Estadio Kansas City, fue 3 a 3 entre europeos y africanos por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026.
Argelia y Austria regalaron uno de los mejores espectáculos de la fase de grupos del Mundial 2026. En un encuentro cargado de tensión, cambios de liderazgo y emociones hasta el último segundo, igualaron 3-3 y lograron el objetivo de clasificarse a los 16avos de final.
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El partido comenzó favorable para los europeos. Marko Arnautović, máximo referente ofensivo de Austria, abrió el marcador y, en ese momento, dejaba a Argelia fuera de la siguiente ronda. Sin embargo, la respuesta africana no tardó en llegar y Belghali estableció el empate para devolver a su selección a puestos de clasificación.
Tras el 1-1, el encuentro perdió intensidad por varios minutos. El resultado favorecía a ambos equipos y el desarrollo parecía encaminarse hacia un empate sin mayores sobresaltos. Pero la tranquilidad desapareció cuando Marcel Sabitzer volvió a adelantar a Austria y reabrió por completo la pelea por los boletos a la siguiente ronda.
Una vez más, Argelia encontró respuestas en sus figuras. Riyad Mahrez, capitán y referente del conjunto africano, apareció para marcar el 2-2 y devolver el equilibrio a un partido que no dejaba de cambiar de rumbo. Cuando parecía que todo terminaría igualado, llegaron los minutos más dramáticos de la noche.
A falta de apenas tres minutos para el final, Mahrez volvió a hacerse presente en el marcador y convirtió el 3-2 que clasificaba a Argelia y dejaba momentáneamente eliminado al conjunto austríaco. La celebración africana parecía definitiva, pero el fútbol tenía preparada una última emoción.
Ya en el sexto minuto de tiempo adicionado, Sasa Kalajdzic ganó en las alturas dentro del área y conectó un cabezazo salvador para marcar el 3-3 definitivo. El gol desató el festejo austríaco y aseguró la clasificación de ambos equipos en un cierre electrizante.
Con este resultado, Austria avanzó a los 16avos de final como segundo de su grupo y tendrá un durísimo compromiso frente a España. Por su parte, Argelia también sigue en carrera y buscará dar otro golpe cuando enfrente a Suiza. Un desenlace inolvidable para un partido que ya quedó entre los más vibrantes del torneo.