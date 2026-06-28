Accidente fatal en la RP 56 deja un caballo muerto en La Mendieta

Un accidente en la RP 56 en La Mendieta resultó en la muerte de un caballo y graves lesiones a otro tras la colisión con vehículos que no pudieron esquivarlos.

Hoy 02:37

El accidente fatal ocurrió en la madrugada de este sábado en la RP 56, cerca de La Mendieta, donde varios vehículos impactaron contra caballos que invadieron la calzada. Según informaron fuentes policiales, los conductores fueron sorprendidos por la presencia de animales sueltos en medio de la oscuridad, lo que provocó la colisión.

A pesar de las maniobras evasivas intentadas por los conductores, no fue posible evitar el impacto con al menos dos caballos. El resultado del siniestro fue trágico, con un caballo muerto en el acto y otro que sufrió graves fracturas, principalmente en la cadera.

El caballo fallecido quedó tendido sobre la banquina opuesta, en una zona arbolada cercana a una gruta. El segundo equino, que sobrevivió al choque, requirió asistencia veterinaria especializada debido a sus múltiples lesiones óseas.

En cuanto a los conductores involucrados, tanto el conductor del camión como la joven que manejaba el Suran resultaron ilesos. Un parte médico del Hospital de La Mendieta confirmó que ambos presentaban únicamente contusiones leves.

El personal de la Comisaría Seccional N° 27 y efectivos de salud respondieron rápidamente al incidente, brindando asistencia a los afectados y realizando las pericias necesarias en el lugar.

Las autoridades locales han emitido advertencias sobre la presencia habitual de animales sueltos en la zona, instando a los conductores a extremar precauciones al transitar por la RP 56, especialmente durante la noche.