Detienen a mujer tras insólito intento de robo en San Justo

Una mujer fue detenida en San Justo, Santa Fe, tras intentar robar un comercio y regresar posteriormente exigiendo la eliminación de las grabaciones de seguridad.

Hoy 04:24

En San Justo, ciudad ubicada en la provincia de Santa Fe, se registró un insólito intento de robo que culminó con la detención de una mujer. El incidente tuvo lugar en la mañana de un miércoles, cuando la sospechosa ingresó a un almacén haciéndose pasar por clienta.

Vestida con una campera negra y una capucha que cubría su rostro, la mujer solicitó una bebida. No obstante, antes de que la comerciante pudiera atenderla, la mujer se lanzó hacia la caja registradora en un intento de apoderarse del dinero.

Durante el forcejeo, la encargada del local intervino rápidamente, confrontando a la sospechosa en un intento por recuperar el dinero. “Te estoy filmando, te estoy filmando, desgraciada”, se escucha decir a la comerciante, mientras las imágenes de la cámara de seguridad registran la escena.

El enfrentamiento se tornó violento, ya que la joven propinó un golpe en la cabeza a la comerciante, quien respondió de la misma manera. El forcejeo fue tan intenso que el dinero terminó esparcido en el piso y la mujer perdió parte de su vestimenta, quedando casi desnuda de la cintura para arriba.

Tras su huida, la mujer regresó al local dos horas más tarde, exigiendo que se borraran las grabaciones del video de seguridad. Se generó una discusión entre ella y los empleados del comercio, que culminó con la rotura de un vidrio del local por parte de la mujer.

Finalmente, la situación fue controlada y la mujer fue retenida hasta la llegada de la policía, que realizó el procedimiento correspondiente. Las grabaciones del incidente se viralizaron rápidamente en las redes sociales, generando un gran revuelo en la comunidad.