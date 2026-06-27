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SANTIAGO DEL ESTERO | 27 JUN 2026 | 13º
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Locales

Benavente destacó la participación de las familias en el Cambiatón Mundialista

El encuentro se desarrolló en la explanada de la casa central de la Municipalidad de la Capital y convocó a vecinos, niños y coleccionistas que compartieron una jornada recreativa en torno a la pasión por el fútbol.

Hoy 21:55

El secretario de Coordinación de Gabinete de la Municipalidad de la Capital, Mario Benavente, participó este sábado de una nueva edición del Cambiatón Mundialista, una propuesta que reunió a fanáticos del fútbol, coleccionistas de figuritas y familias santiagueñas en la explanada de la casa central del municipio.

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La actividad volvió a convocar a una importante cantidad de vecinos, especialmente niños y jóvenes, que se acercaron para intercambiar figuritas, completar sus álbumes y disfrutar de un espacio de encuentro pensado para compartir en comunidad.

Durante el recorrido, Benavente dialogó con las familias presentes y destacó la importancia de generar este tipo de iniciativas que promueven la participación ciudadana, la recreación y el fortalecimiento de los vínculos entre vecinos.

Además, remarcó que el Cambiatón Mundialista se consolidó como una propuesta esperada por los fanáticos y coleccionistas, ya que permite combinar el entusiasmo por el fútbol con una jornada familiar en un ámbito público y accesible.

Desde la Municipalidad de la Capital señalaron que este tipo de actividades forman parte de las acciones destinadas a acompañar a las familias santiagueñas, fomentar espacios de integración y promover alternativas recreativas para todas las edades.

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