Benavente destacó la participación de las familias en el Cambiatón Mundialista

El encuentro se desarrolló en la explanada de la casa central de la Municipalidad de la Capital y convocó a vecinos, niños y coleccionistas que compartieron una jornada recreativa en torno a la pasión por el fútbol.
El secretario de Coordinación de Gabinete de la Municipalidad de la Capital, Mario Benavente, participó este sábado de una nueva edición del Cambiatón Mundialista, una propuesta que reunió a fanáticos del fútbol, coleccionistas de figuritas y familias santiagueñas en la explanada de la casa central del municipio.
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La actividad volvió a convocar a una importante cantidad de vecinos, especialmente niños y jóvenes, que se acercaron para intercambiar figuritas, completar sus álbumes y disfrutar de un espacio de encuentro pensado para compartir en comunidad.
Durante el recorrido, Benavente dialogó con las familias presentes y destacó la importancia de generar este tipo de iniciativas que promueven la participación ciudadana, la recreación y el fortalecimiento de los vínculos entre vecinos.
Además, remarcó que el Cambiatón Mundialista se consolidó como una propuesta esperada por los fanáticos y coleccionistas, ya que permite combinar el entusiasmo por el fútbol con una jornada familiar en un ámbito público y accesible.
Desde la Municipalidad de la Capital señalaron que este tipo de actividades forman parte de las acciones destinadas a acompañar a las familias santiagueñas, fomentar espacios de integración y promover alternativas recreativas para todas las edades.