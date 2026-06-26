En vivo: Argelia y Austria definen al segundo clasificado del grupo de Argentina

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Se enfrentarán este sábado desde las 23.00 en el Estadio Kansas City por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026. Ambos llegan con tres puntos, pero los europeos tienen ventaja por diferencia de gol y un empate les alcanzará para avanzar a los 16avos de final como escoltas.
Argelia buscará dar el golpe y quedarse con el segundo lugar del grupo luego de recuperarse de un duro comienzo en la Copa del Mundo. El seleccionado africano debutó con una derrota por 3-0 ante Argentina, encuentro en el que Lionel Messi marcó un triplete, pero reaccionó en la segunda jornada con un triunfo por 2-1 frente a Jordania, resultado que lo dejó con chances intactas de clasificación.
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