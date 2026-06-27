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SANTIAGO DEL ESTERO | 28 JUN 2026 | 12º
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Artista presenta canción homenaje a choferes tras bloqueos en La Paz

El artista Daniel Deglein lanza una canción que refleja el sufrimiento causado por los bloqueos en La Paz y resalta la importancia de la memoria colectiva.

Hoy 23:13

El cierre de negocios y el desempleo han marcado más de 50 días de conflictos sociales en Bolivia, afectando de manera significativa a la población de La Paz. Esta crisis ha dejado a miles de familias enfrentando serias dificultades debido a la falta de transporte y la paralización de actividades.

En este contexto, el artista Daniel Deglein ha presentado su nueva propuesta musical titulada “Aguante collita”, una canción que se inspira en los hechos vividos durante este periodo de tensión social en el país.

La composición busca preservar la memoria colectiva a través del arte, reflejando el sufrimiento de quienes quedaron varados o perdieron a sus seres queridos durante los bloqueos. Deglein comentó: “Creo que parte del rol del artista siempre es tratar de alimentar un poquito la memoria de su gente a través de la música”.

Además, la canción hace hincapié en la resiliencia de la población y en la solidaridad como un valor central en medio de la crisis que ha afectado a la comunidad paceña.

El artista reafirmó que esta obra musical es “un llamado a la reflexión, no podemos vivir este tipo de cosas de nuevo”, destacando la necesidad de generar conciencia social en torno a estos acontecimientos.

“Aguante collita” ya está disponible en plataformas digitales y redes sociales, donde ha comenzado a generar una amplia repercusión entre los usuarios, lo que subraya su impacto en la sociedad.

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