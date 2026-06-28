VIDEO | Irán lanzó misiles contra Kuwait y Bahréin tras los bombardeos de EE.UU.

La Guardia Revolucionaria afirmó haber lanzado misiles y drones contra posiciones militares estadounidenses en la región. La ofensiva se produjo después de que Estados Unidos atacara objetivos iraníes en represalia por incidentes contra la navegación comercial.

Hoy 00:48

El régimen de Irán afirmó haber ejecutado una operación con misiles y drones contra emplazamientos militares vinculados a Estados Unidos en Kuwait y Bahréin, en una nueva escalada de tensión en Medio Oriente.

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La ofensiva fue presentada por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como una respuesta directa a los bombardeos realizados por fuerzas estadounidenses contra objetivos militares iraníes en la zona del estrecho de Ormuz.

En Kuwait, las autoridades militares informaron que los sistemas de defensa aérea fueron activados ante la presencia de misiles y drones considerados hostiles. En tanto, en Bahréin, donde se encuentra una de las principales bases navales estadounidenses en la región, se encendieron las sirenas de alerta aérea y se pidió a la población dirigirse a lugares seguros.

La escalada se produjo luego de que el Comando Central de Estados Unidos confirmara ataques contra objetivos militares iraníes en distintas zonas del estrecho de Ormuz y sus alrededores. Washington sostuvo que la operación fue ordenada en respuesta a acciones atribuidas a Irán contra la navegación comercial.

El punto de mayor tensión se ubica en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético mundial. En los últimos días, la zona volvió a quedar en el centro de la disputa por ataques contra buques y advertencias cruzadas entre Teherán y Washington.

En un comunicado, la Guardia Revolucionaria advirtió que cualquier nueva acción contra intereses iraníes recibirá una respuesta de mayor intensidad. Además, aseguró que los ataques estadounidenses no modificarán su posición sobre el control del paso marítimo.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump elevó el tono de sus advertencias y sostuvo que, si continúan las hostilidades, Estados Unidos podría profundizar sus operaciones militares contra la República Islámica.

La situación en el Golfo continúa siendo altamente volátil, pese a los intentos diplomáticos para sostener un alto el fuego y evitar una nueva escalada regional.