Tragedia en Venezuela: hallaron sin vida a la esposa y los hijos del futbolista argentino Lucas Trejo

Tras casi tres días de intensa búsqueda, los equipos de rescate encontraron los cuerpos de la esposa y los dos hijos del jugador cordobés Lucas Trejo, quien se salvó porque estaba concentrado con su equipo cuando ocurrieron los devastadores sismos que golpearon a Venezuela.

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Una profunda tragedia conmueve al fútbol argentino y venezolano. Luego de casi tres días de búsqueda, fueron hallados sin vida Yanina Maranella y los dos hijos del futbolista argentino Lucas Trejo, quienes permanecían desaparecidos tras los devastadores sismos que sacudieron a Venezuela durante la última semana.

Los cuerpos fueron encontrados entre los escombros del complejo habitacional Cumanagotto, ubicado en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos. Los operativos de rescate trabajaron de manera ininterrumpida desde el momento de la catástrofe y contaron incluso con la colaboración del propio jugador, quien participó activamente en la búsqueda de su familia.

Al momento de producirse los movimientos sísmicos, Trejo no se encontraba en su domicilio. El futbolista estaba concentrado en Caracas junto a sus compañeros del Deportivo La Guaira, a la espera de disputar un encuentro correspondiente a la Copa de Venezuela. Al regresar a su ciudad, se encontró con una escena devastadora: el edificio donde vivían su esposa y sus hijos había colapsado por completo.

El defensor argentino, de 38 años y oriundo de la provincia de Córdoba, desarrolló gran parte de su carrera fuera del país. Tras sus pasos por Racing de Córdoba e Instituto, continuó su trayectoria en clubes del ascenso de España, además de experiencias en Grecia, Perú, México y Venezuela, donde actualmente defendía los colores del Deportivo La Guaira.

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter dejaron consecuencias devastadoras en territorio venezolano. Según los reportes preliminares, el desastre provocó al menos 1.430 víctimas fatales y más de 3.200 personas heridas, convirtiéndose en una de las peores tragedias naturales de la historia del país.

La noticia generó una enorme conmoción en el ambiente futbolístico, donde clubes, compañeros y aficionados expresaron su solidaridad con Lucas Trejo y sus seres queridos en medio de un dolor imposible de dimensionar.