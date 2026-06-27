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SANTIAGO DEL ESTERO | 28 JUN 2026 | 12º
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Video: el golazo de Lo Celso en su estreno mundialista para abrir el camino de Argentina

Giovani Lo Celso marcó un exquisito tiro libre en su debut en una Copa del Mundo y puso en ventaja a Argentina frente a Jordania por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026.

Hoy 23:36

La Selección Argentina encontró la apertura del marcador gracias a una verdadera obra de arte de Giovani Lo Celso, quien convirtió un espectacular gol de tiro libre en el duelo ante Jordania por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026.

El mediocampista de 30 años vivió una noche muy especial, ya que disputó su primer encuentro en una Copa del Mundo y lo hizo dejando su sello. Desde el borde del área, el futbolista ejecutó un remate preciso y lleno de calidad que superó la estirada del arquero rival para desatar el festejo argentino.

La conquista significó el 1-0 para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni, que afrontó el compromiso con la tranquilidad de tener asegurada la clasificación a los dieciseisavos de final y el primer puesto de la zona. Sin embargo, la Albiceleste salió decidida a mantener su paso perfecto en la competencia.

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