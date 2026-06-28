Remisero acusado de abuso sexual y secuestro en Salta

Un remisero enfrenta cargos por abuso sexual y secuestro tras la denuncia de una pasajera en Salta.

Hoy 01:11

Un remisero ha sido acusado formalmente de abuso sexual y secuestro de una pasajera en un incidente ocurrido en septiembre de 2025 en la provincia de Salta.

La fiscal penal interina, Celina Morales Torino, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, presentó la acusación ante la Oficina Judicial, sustentada por pruebas sólidas, incluyendo una pericia genética que reveló material biológico del imputado en el cuerpo y la ropa de la denunciante.

La investigación indica que la víctima había estado en un local bailable y, al salir, tomó un remis junto a otros pasajeros. Sin embargo, tras la baja de los demás, la mujer quedó sola con el conductor, momento en el que perdió el conocimiento.

Al recuperar la conciencia, la víctima se encontró desorientada en el asiento delantero del vehículo, con evidentes signos de haber sido abusada. Al solicitar ser llevada a su casa, el conductor cambió de dirección hacia un área desierta.

La situación cambió cuando un empleado de una empresa cercana y un oficial de policía observaron el vehículo, lo que provocó que el conductor desacelerara. La mujer intentó salir, pero el remisero aceleró violentamente, arrastrándola varios metros.

Posteriormente, la víctima recibió atención de la policía y fue trasladada a un centro de salud. La intervención policial permitió anotar la patente del vehículo, lo que fue crucial para identificar al dueño y al acusado, quien había alquilado el coche para operar como remis.

La Fiscalía ha ordenado múltiples medidas probatorias, incluidas informes médicos, registros de cámaras de seguridad, y la inspección del vehículo. La pericia genética realizada por el Servicio de Biología Molecular confirmó la presencia de material del imputado en las muestras recolectadas.

La fiscal considera que estas pruebas, junto a otros elementos, respaldan la acusación y evidencian la presunta responsabilidad del acusado. La Oficina Judicial ahora deberá asignar un juez para supervisar el caso y convocar a las partes a la audiencia correspondiente.