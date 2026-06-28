Messi llegó a los 19 goles y agiganta su leyenda como máximo artillero de los Mundiales: cómo quedó la lista

Con su tanto de tiro libre frente a Jordania, el "10" alcanzó los 19 goles en Copas del Mundo, amplió su ventaja en la cima de la tabla histórica y estableció una nueva marca al convertir en siete partidos mundialistas consecutivos.

Hoy 01:06

Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol mundial. El capitán de la Selección Argentina marcó de tiro libre en la victoria por 3-1 ante Jordania por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026 y llegó a los 19 goles en Copas del Mundo, consolidándose como el máximo goleador histórico del certamen.

El rosarino alcanzó además su sexto tanto en esta edición de la Copa del Mundo y logró sacar dos goles de ventaja sobre sus principales perseguidores: el alemán Miroslav Klose y el francés Kylian Mbappé, ambos con 16 conquistas.

La clasificación histórica de goleadores en los Mundiales quedó de la siguiente manera:

• Lionel Messi (Argentina): 19 goles en 29 partidos.

• Miroslav Klose (Alemania): 16 goles en 24 partidos.

• Kylian Mbappé (Francia): 16 goles en 16 partidos.

• Ronaldo Nazario (Brasil): 15 goles en 19 partidos.

• Gerd Müller (Alemania): 14 goles en 13 partidos.

• Just Fontaine (Francia): 13 goles en 6 partidos.

• Pelé (Brasil): 12 goles en 14 partidos.

El camino de Messi hacia este récord tuvo un comienzo explosivo en el Mundial 2026. En el debut frente a Argelia, anotó un triplete que le permitió alcanzar a Klose y dejar atrás a varias leyendas. Luego sumó un doblete contra Austria y ahora volvió a convertir frente a Jordania para ampliar su ventaja en la cima.

Pese a la magnitud del logro, el propio capitán argentino le restó importancia. Tras superar el récord expresó que se trata solamente de una estadística y destacó el nivel de figuras como Ronaldo Nazario, Klose y Mbappé, a quienes considera entre los mejores delanteros de la historia.

Además del récord goleador, Messi estableció una nueva marca mundialista al convertir en siete partidos consecutivos de la Copa del Mundo. La racha comenzó en Qatar 2022 y continúa vigente en el actual certamen.

Los siete encuentros consecutivos marcando fueron:

• Australia (octavos de final - Qatar 2022).

• Países Bajos (cuartos de final - Qatar 2022).

• Croacia (semifinal - Qatar 2022).

• Francia (final - Qatar 2022).

• Argelia (fase de grupos - Mundial 2026).

• Austria (fase de grupos - Mundial 2026).

• Jordania (fase de grupos - Mundial 2026).

Con la clasificación asegurada a los dieciseisavos de final, Argentina ahora se prepara para enfrentar a Cabo Verde, mientras Messi sigue ampliando una historia que parece no tener límites.