La ironía de Victoria Villarruel tras la renuncia de Adorni: "Solo entré para leer los comentarios"

En medio de su enfrentamiento con el núcleo duro libertario, la vicepresidenta respondió una publicación de Karina Milei y volvió a dejar expuestas las tensiones internas del oficialismo.

Hoy 21:00

La vicepresidenta Victoria Villarruel se expresó este sábado con ironía tras la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete y volvió a dejar en evidencia las tensiones internas dentro del oficialismo.

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La titular del Senado respondió una publicación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien había despedido al ahora exfuncionario luego de que confirmara su salida del cargo. "Solo entré para leer los comentarios", escribió Villarruel en X, en un mensaje breve pero cargado de sentido político.

El comentario no pasó inadvertido por el fuerte distanciamiento que la vicepresidenta mantiene con el núcleo duro libertario desde el inicio de la gestión de Javier Milei. En particular, la relación con Karina Milei se encuentra atravesada por diferencias políticas y personales que quedaron expuestas en reiteradas oportunidades.

Villarruel ya había sido crítica de la situación de Adorni, quien quedó bajo la lupa de la Justicia por una causa de presunto enriquecimiento ilícito. El 20 de junio, durante una actividad en Rosario, Santa Fe, la vicepresidenta había cuestionado duramente al entonces jefe de Gabinete al afirmar que no había "nadie más peleado con los valores de Belgrano" que él.

Antes de eso, también había calificado como una "vergüenza" las explicaciones que Adorni brindó en una entrevista televisiva, donde habló de dinero no declarado que, según sostuvo, habría conservado durante años en distintos formatos. En ese contexto, Villarruel ironizó en redes con una frase que generó fuerte repercusión: "Te deseo que encuentres pronto un pendrive mágico".

Luego, ante la consulta de otro usuario sobre las explicaciones del entonces funcionario, la vicepresidenta fue aún más directa: "Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones".

La salida de Adorni se produjo después de más de tres meses de escándalo por el crecimiento de su patrimonio desde su llegada a la función pública. El ahora exjefe de Gabinete confirmó su renuncia mediante una carta dirigida al presidente Javier Milei, que publicó en sus redes sociales.

"Gracias por su confianza, presidente. Ha sido un verdadero honor", escribió Adorni, antes de cerrar el mensaje con su tradicional "fin".

Con su reacción en redes, Villarruel volvió a marcar distancia del sector más cercano al Presidente y sumó un nuevo capítulo a la interna libertaria, que se profundizó tras la renuncia de uno de los funcionarios de mayor confianza de la Casa Rosada.