Tras la renuncia de Manuel Adorni, el actual ministro del Interior quedó como el principal candidato para asumir la Jefatura de Gabinete. La oficialización se realizaría este domingo como parte de la reestructuración impulsada por el presidente Javier Milei.

Hoy 19:53

Luego de la renuncia de Manuel Adorni, el Gobierno nacional ya tendría definido a su reemplazante. Según trascendió desde la Casa Rosada, Diego Santilli sería anunciado este domingo como nuevo jefe de Gabinete, en una decisión con la que el presidente Javier Milei buscará cerrar rápidamente la crisis política generada por la salida de uno de sus funcionarios de mayor confianza.

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Hasta el momento, la designación no fue oficializada, aunque distintas fuentes del oficialismo coinciden en que el actual ministro del Interior es quien reúne mayores consensos dentro del Gobierno para asumir el cargo. Su experiencia en la negociación con gobernadores, legisladores y bloques aliados aparece como uno de los principales argumentos para encabezar la nueva etapa de la Jefatura de Gabinete.

Además, Santilli cuenta con el respaldo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y mantiene una relación directa con el Presidente, factores que fortalecieron su posición en las últimas horas frente a otros nombres que también fueron analizados para el puesto.

Entre las alternativas que circularon en los despachos oficiales también apareció el canciller Pablo Quirno, identificado con el sector que responde al asesor presidencial Santiago Caputo. Sin embargo, con el correr de las horas la candidatura de Santilli comenzó a imponerse como la opción con mayores posibilidades de concretarse.

En caso de confirmarse el anuncio, Santilli se convertirá en el cuarto jefe de Gabinete de la gestión de Javier Milei, luego de los pasos de Nicolás Posse, Guillermo Francos y Manuel Adorni. Su llegada también obligará a redefinir el esquema del Ministerio del Interior y otras áreas estratégicas del Gobierno, cuyos cambios podrían conocerse junto con la oficialización de su designación.