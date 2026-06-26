Inglaterra se impuso ante Panamá y se quedó con el grupo

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 JUN 2026 | 14º
Mundial 2026
51' Grupo K
Colombia 0
Portugal 0
27 / 06 / 2026
49' Grupo K
RD Congo 0
Uzbekistán 1
27 / 06 / 2026
FINALIZADO Grupo L
Croacia 2
Ghana 1
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo L
Panamá 0
Inglaterra 2
FINALIZADO
16:00
Sudáfrica -
Canadá -
28 / 06 / 2026
14:00
Brasil -
Japón -
29 / 06 / 2026
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Curazao
0 - 2
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
2 - 1
Alemania
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Japón
1 - 1
Suecia
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
1 - 3
Países Bajos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
3 - 2
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Paraguay
0 - 0
Australia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Senegal
5 - 0
Irak
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
1 - 4
Francia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Cabo Verde
0 - 0
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
0 - 1
España
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 5
Bélgica
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Egipto
1 - 1
Irán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 2
Inglaterra
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Croacia
2 - 1
Ghana
28 / 06 / 2026 16:00
Sudáfrica
vs
Canadá
29 / 06 / 2026 14:00
Brasil
vs
Japón
29 / 06 / 2026 17:30
Alemania
vs
Paraguay
29 / 06 / 2026 22:00
Países Bajos
vs
Marruecos
30 / 06 / 2026 14:00
Costa de Marfil
vs
Noruega
30 / 06 / 2026 18:00
Francia
vs
Suecia
30 / 06 / 2026 22:00
México
vs
Ecuador
1 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bosnia Herzegovina
3 / 07 / 2026 15:00
Australia
vs
Egipto
3 / 07 / 2026 19:00
Argentina
vs
Cabo Verde

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Turquía 1 1 0 0 3 2 1 3
2 Australia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Paraguay 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Estados Unidos 1 0 0 1 2 3 -1 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Costa de Marfil 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Ecuador 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Alemania 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Curazao 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Japón 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Suecia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Túnez 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Irán 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Arabia Saudita 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uruguay 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Senegal 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Francia 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Noruega 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Irak 1 0 0 1 0 5 -5 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Inglaterra 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Croacia 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Ghana 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Panamá 1 0 0 1 0 2 -2 0
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Somos Deporte

Inglaterra se impuso ante Panamá y se quedó con el grupo

En el New York-New Jersey Stadium, los europeos festejaron por 2 a 0 por la tercera fecha del Grupo L del Mundial 2026.

Hoy 20:10

Inglaterra cumplió con su objetivo y cerró la fase de grupos del Mundial 2026 con una victoria por 2-0 sobre Panamá, resultado que le permitió quedarse con el primer lugar de su zona. Aunque el equipo dirigido por Thomas Tuchel no mostró su mejor versión, encontró la eficacia necesaria en el segundo tiempo para resolver un partido que se le presentó más complicado de lo esperado.

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Durante la primera mitad, el conjunto europeo tuvo dificultades para generar situaciones claras de peligro. La selección panameña se mostró ordenada, compacta y comprometida tácticamente, cerrándole espacios a una Inglaterra que carecía de fluidez en ataque. Bukayo Saka intentó desequilibrar por las bandas, mientras que Jude Bellingham, Morgan Rogers y Harry Kane aparecieron poco en el juego.

A pesar de algunas aproximaciones mediante remates de media distancia, bien controlados por el arquero Orlando Mosquera, Inglaterra no encontraba los caminos para romper la resistencia de su rival. Del otro lado, Panamá dejó una imagen digna, con José Luis Rodríguez como su jugador más inquietante, aunque sin lograr profundidad en los metros finales.

La historia cambió en el complemento. Inglaterra salió con mayor decisión y comenzó a acercarse con peligro al arco rival. Primero avisó Harry Kane con una clara oportunidad que volvió a encontrar la respuesta de Mosquera, pero poco después llegó la apertura del marcador. A los 60 minutos, Jude Bellingham anticipó en un tiro de esquina y definió para establecer el 1-0.

El gol liberó al conjunto inglés, que apenas cuatro minutos más tarde amplió la diferencia. Esta vez apareció Harry Kane, quien conectó de cabeza dentro del área para marcar el 2-0 y sentenciar definitivamente el encuentro. En una breve ráfaga, los europeos resolvieron un partido que se había complicado más de la cuenta.

Con este triunfo, Inglaterra terminó como líder de su grupo y ahora enfrentará a uno de los mejores terceros en los 16avos de final del certamen. Por su parte, Panamá cerró su participación mundialista con una actuación decorosa, aunque sin poder sumar puntos ni convertir goles en la competencia.

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