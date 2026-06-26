Inglaterra se impuso ante Panamá y se quedó con el grupo

En el New York-New Jersey Stadium, los europeos festejaron por 2 a 0 por la tercera fecha del Grupo L del Mundial 2026.

Hoy 20:10

Inglaterra cumplió con su objetivo y cerró la fase de grupos del Mundial 2026 con una victoria por 2-0 sobre Panamá, resultado que le permitió quedarse con el primer lugar de su zona. Aunque el equipo dirigido por Thomas Tuchel no mostró su mejor versión, encontró la eficacia necesaria en el segundo tiempo para resolver un partido que se le presentó más complicado de lo esperado.

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Durante la primera mitad, el conjunto europeo tuvo dificultades para generar situaciones claras de peligro. La selección panameña se mostró ordenada, compacta y comprometida tácticamente, cerrándole espacios a una Inglaterra que carecía de fluidez en ataque. Bukayo Saka intentó desequilibrar por las bandas, mientras que Jude Bellingham, Morgan Rogers y Harry Kane aparecieron poco en el juego.

A pesar de algunas aproximaciones mediante remates de media distancia, bien controlados por el arquero Orlando Mosquera, Inglaterra no encontraba los caminos para romper la resistencia de su rival. Del otro lado, Panamá dejó una imagen digna, con José Luis Rodríguez como su jugador más inquietante, aunque sin lograr profundidad en los metros finales.

La historia cambió en el complemento. Inglaterra salió con mayor decisión y comenzó a acercarse con peligro al arco rival. Primero avisó Harry Kane con una clara oportunidad que volvió a encontrar la respuesta de Mosquera, pero poco después llegó la apertura del marcador. A los 60 minutos, Jude Bellingham anticipó en un tiro de esquina y definió para establecer el 1-0.

El gol liberó al conjunto inglés, que apenas cuatro minutos más tarde amplió la diferencia. Esta vez apareció Harry Kane, quien conectó de cabeza dentro del área para marcar el 2-0 y sentenciar definitivamente el encuentro. En una breve ráfaga, los europeos resolvieron un partido que se había complicado más de la cuenta.

Con este triunfo, Inglaterra terminó como líder de su grupo y ahora enfrentará a uno de los mejores terceros en los 16avos de final del certamen. Por su parte, Panamá cerró su participación mundialista con una actuación decorosa, aunque sin poder sumar puntos ni convertir goles en la competencia.