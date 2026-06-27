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SANTIAGO DEL ESTERO | 27 JUN 2026 | 15º
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País

Renunció Manuel Adorni: anunció su salida del Gobierno con una carta a Javier Milei

El funcionario confirmó su salida a través de una carta publicada en sus redes sociales, en medio de la crisis política que atravesaba el Gobierno por las denuncias en su contra.

Hoy 18:50

Manuel Adorni presentó este sábado su renuncia como jefe de Gabinete del Gobierno nacional y puso fin a una gestión que quedó marcada en sus últimos meses por las denuncias y la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

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El ahora exfuncionario comunicó su decisión a través de una carta dirigida al presidente Javier Milei, que publicó en su cuenta oficial de X. "Gracias por su confianza Presidente. Ha sido un verdadero honor. Fin", escribió junto al documento, en el que destacó el respaldo recibido durante su paso por la administración nacional y agradeció también a Karina Milei, a los ministros y al resto del equipo de Gobierno.

Adorni había desembarcado en la gestión libertaria en 2023 como vocero presidencial, convirtiéndose en una de las principales caras del oficialismo. Posteriormente, a fines de octubre de 2025, asumió como jefe de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos, en una reestructuración impulsada por el propio presidente.

Sin embargo, su situación comenzó a complicarse en marzo de este año, luego de un viaje a Nueva York junto a su esposa, Betina Angeletti. A partir de entonces se sucedieron denuncias públicas y judiciales que apuntaban a un supuesto incremento injustificado de su patrimonio, lo que derivó en una investigación que se extendió durante los últimos tres meses.

En ese contexto, la continuidad del funcionario había quedado en duda durante las últimas semanas y su salida era analizada dentro del Gobierno. Finalmente, la renuncia fue formalizada este sábado mediante la carta pública difundida en redes sociales, mientras se espera que el Poder Ejecutivo anuncie oficialmente quién será su reemplazante al frente de la Jefatura de Gabinete.

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