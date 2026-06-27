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SANTIAGO DEL ESTERO | 27 JUN 2026 | 15º
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La familia de Ernestina Pais decidió que no habrá velatorio público: así será su despedida

Tras la conmoción por el fallecimiento de la conductora, sus seres queridos optaron por realizar una ceremonia privada. La información fue confirmada por el periodista Pablo Montagna.

Hoy 18:50

La muerte de Ernestina Pais continúa generando una profunda conmoción en el mundo del espectáculo. La reconocida conductora falleció el viernes, a los 54 años, tras ser embestida por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro.

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Mientras la Justicia avanza con la investigación para determinar las circunstancias del hecho y se conocen los primeros resultados de las pericias, la familia de la periodista definió cómo será el último adiós.

La decisión fue dada a conocer por el periodista Pablo Montagna, quien informó a través de su cuenta en la red social X que no se realizará un velatorio abierto al público.

Según detalló, la despedida tendrá un carácter estrictamente íntimo. "No habrá velorio de Ernestina Pais. Lo que sí habrá será una despedida íntima familiar mañana domingo por la mañana", publicó.

De esta manera, los familiares eligieron despedir a la conductora en un ámbito reservado, acompañados únicamente por sus seres más cercanos, sin ceremonias públicas ni acceso para seguidores.

La noticia se conoce en medio de las múltiples muestras de afecto y dolor expresadas por colegas, artistas y televidentes, quienes recordaron la extensa trayectoria de Ernestina Pais en la televisión argentina, donde se destacó por su participación en programas como "Mañanas Informales", "La Biblia y el Calefón" y "Caiga Quien Caiga (CQC)", entre otros ciclos que marcaron su carrera.

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