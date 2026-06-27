Escándalo en Cabo Verde: el capitán Ryan Mendes es investigado por denuncia de violación antes del cruce con Argentina

A días del partido por los 16avos. de final del Mundial 2026, el capitán caboverdiano enfrenta una investigación en Nueva Zelanda tras la denuncia presentada por una mujer que trabajó con la delegación.

Hoy 17:25

A pocos días del histórico enfrentamiento entre Cabo Verde y Argentina por los 16avos. de final del Mundial 2026, un escándalo sacude a la selección africana. El capitán y referente del equipo, Ryan Mendes, está siendo investigado por la policía de Nueva Zelanda tras una denuncia de violación presentada por una mujer brasileña, según informó el portal Globo Esporte.

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La denuncia, radicada el 10 de abril, incluye fotografías de hematomas y un informe médico que documenta lesiones en la víctima, quien trabajaba como intérprete para la delegación caboverdiana durante la fecha FIFA de marzo. Según el relato, el hecho ocurrió el 27 de marzo en el hotel donde se alojaba el equipo en Auckland, tras el partido ante Chile.

La denunciante relató que fue invitada a una reunión en una de las habitaciones del hotel pensando que se trataba de un encuentro profesional. Al regresar a su cuarto, Mendes golpeó la puerta, abrió y la agredió físicamente, según consta en la denuncia. El informe médico detalla hematomas en cuello, senos, labios, piernas y glúteos, así como lesiones genitales. Estas pruebas, junto con las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel, forman parte de la investigación.

La víctima aseguró que tras el hecho no recibió apoyo de la Federación Caboverdiana de Fútbol, ni de la FIFA, pese a haber enviado documentación y pedidos para que el jugador fuera excluido del Mundial.

La policía de Nueva Zelanda confirmó que la investigación sigue abierta y, por privacidad, no se brindan detalles de los involucrados. El análisis de pruebas médicas y videos podría extenderse hasta seis meses antes de que se definan posibles cargos. En caso de condena, la ley neozelandesa prevé hasta 20 años de prisión, y podrían activarse medidas internacionales como órdenes de arresto o inclusión en la lista de Interpol, aunque no existe tratado de extradición entre Nueva Zelanda y Cabo Verde.

Quién es Ryan Mendes

Ryan Mendes, de 36 años, juega en el Igdir FK de la Segunda División de Turquía y es el capitán histórico de Cabo Verde, que disputa su primer Mundial. Fue titular en los tres partidos de la fase de grupos y será rival de Argentina el próximo viernes en Miami.