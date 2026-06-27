Escándalo en Cabo Verde: el capitán Ryan Mendes es investigado por denuncia de violación antes del cruce con Argentina

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 JUN 2026 | 17º
Mundial 2026
35' Grupo L
Croacia 1
Ghana 0
27 / 06 / 2026
36' Grupo L
Panamá 0
Inglaterra 0
27 / 06 / 2026
FINALIZADO Grupo G
Egipto 1
Irán 1
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda 1
Bélgica 5
FINALIZADO
20:30 Grupo K
Colombia -
Portugal -
27 / 06 / 2026
20:30 Grupo K
RD Congo -
Uzbekistán -
27 / 06 / 2026
27 / 06 / 2026 26' Grupo L
Croacia
0 - 0
Ghana
27 / 06 / 2026 26' Grupo L
Panamá
0 - 0
Inglaterra
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
2 - 1
Canadá
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Bosnia Herzegovina
3 - 1
Qatar
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Marruecos
4 - 2
Haití
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 3
Brasil
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
0 - 3
México
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Sudáfrica
1 - 0
Corea del Sur
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Curazao
0 - 2
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
2 - 1
Alemania
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Japón
1 - 1
Suecia
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
1 - 3
Países Bajos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
3 - 2
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Paraguay
0 - 0
Australia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Senegal
5 - 0
Irak
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
1 - 4
Francia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Cabo Verde
0 - 0
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
0 - 1
España
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 5
Bélgica
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Egipto
1 - 1
Irán
27 / 06 / 2026 20:30 Grupo K
RD Congo
vs
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 20:30 Grupo K
Colombia
vs
Portugal
27 / 06 / 2026 23:00 Grupo J
Jordania
vs
Argentina
27 / 06 / 2026 23:00 Grupo J
Argelia
vs
Austria
28 / 06 / 2026 16:00
Sudáfrica
vs
Canadá
29 / 06 / 2026 14:00
Brasil
vs
Japón
29 / 06 / 2026 17:30
Alemania
vs
Paraguay
29 / 06 / 2026 22:00
Países Bajos
vs
Marruecos
30 / 06 / 2026 14:00
Costa de Marfil
vs
Noruega
30 / 06 / 2026 18:00
Francia
vs
Suecia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Sudáfrica 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Corea del Sur 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Republica Checa 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Suiza 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Canadá 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Qatar 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Marruecos 1 1 0 0 4 2 2 3
3 Haití 1 0 0 1 2 4 -2 0
4 Escocia 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Turquía 1 1 0 0 3 2 1 3
2 Australia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Paraguay 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Estados Unidos 1 0 0 1 2 3 -1 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Costa de Marfil 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Ecuador 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Alemania 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Curazao 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Japón 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Suecia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Túnez 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Irán 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Arabia Saudita 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uruguay 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Senegal 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Francia 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Noruega 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Irak 1 0 0 1 0 5 -5 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Escándalo en Cabo Verde: el capitán Ryan Mendes es investigado por denuncia de violación antes del cruce con Argentina

A días del partido por los 16avos. de final del Mundial 2026, el capitán caboverdiano enfrenta una investigación en Nueva Zelanda tras la denuncia presentada por una mujer que trabajó con la delegación.

Hoy 17:25

A pocos días del histórico enfrentamiento entre Cabo Verde y Argentina por los 16avos. de final del Mundial 2026, un escándalo sacude a la selección africana. El capitán y referente del equipo, Ryan Mendes, está siendo investigado por la policía de Nueva Zelanda tras una denuncia de violación presentada por una mujer brasileña, según informó el portal Globo Esporte.

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La denuncia, radicada el 10 de abril, incluye fotografías de hematomas y un informe médico que documenta lesiones en la víctima, quien trabajaba como intérprete para la delegación caboverdiana durante la fecha FIFA de marzo. Según el relato, el hecho ocurrió el 27 de marzo en el hotel donde se alojaba el equipo en Auckland, tras el partido ante Chile.

La denunciante relató que fue invitada a una reunión en una de las habitaciones del hotel pensando que se trataba de un encuentro profesional. Al regresar a su cuarto, Mendes golpeó la puerta, abrió y la agredió físicamente, según consta en la denuncia. El informe médico detalla hematomas en cuello, senos, labios, piernas y glúteos, así como lesiones genitales. Estas pruebas, junto con las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel, forman parte de la investigación.

La víctima aseguró que tras el hecho no recibió apoyo de la Federación Caboverdiana de Fútbol, ni de la FIFA, pese a haber enviado documentación y pedidos para que el jugador fuera excluido del Mundial.

La policía de Nueva Zelanda confirmó que la investigación sigue abierta y, por privacidad, no se brindan detalles de los involucrados. El análisis de pruebas médicas y videos podría extenderse hasta seis meses antes de que se definan posibles cargos. En caso de condena, la ley neozelandesa prevé hasta 20 años de prisión, y podrían activarse medidas internacionales como órdenes de arresto o inclusión en la lista de Interpol, aunque no existe tratado de extradición entre Nueva Zelanda y Cabo Verde.

Quién es Ryan Mendes

Ryan Mendes, de 36 años, juega en el Igdir FK de la Segunda División de Turquía y es el capitán histórico de Cabo Verde, que disputa su primer Mundial. Fue titular en los tres partidos de la fase de grupos y será rival de Argentina el próximo viernes en Miami.

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