Mitre refuerza su delantera: se suma Lautaro Mendoza y vuelve Favio Cabral

Los delanteros serán las caras nuevas del Aurinegro cuando se reinicie la Primera Nacional.

Hoy 15:12

Mitre comenzó a reforzar su plantel de cara al reinicio de la Primera Nacional. El club anunció este sábado la incorporación del delantero Lautaro Mendoza, quien llega al Aurinegro tras su paso por Boca Unidos.

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Mendoza tiene 23 años, es oriundo de Corrientes Capital y se suma como una nueva alternativa ofensiva para el equipo que ahora conduce Claudio “Pampa” Biaggio.

Además, el club concretará el regreso de Favio Cabral, delantero que ya tuvo un paso por Mitre en 2024 y volverá a vestir los colores aurinegros.

Con estas incorporaciones, Biaggio contará con más variantes en la delantera para afrontar la competencia, con el objetivo de mejorar el rendimiento del equipo y volver al triunfo.

La palabra de Lautaro Mendoza

Tras su llegada a Mitre, Lautaro Mendoza expresó su felicidad por esta nueva etapa en su carrera.

“La verdad que con una expectativa muy buena. Estoy para sumar y muy contento por esta oportunidad”, señaló el delantero.

El atacante contó cómo se dio su llegada al club.

“Hablé con Matías Moisés, él me contactó y me dijo que le gustaría contar conmigo. Llegamos a un acuerdo y gracias a Dios se pudo dar todo y estoy ahora acá en el club”, expresó.

Mendoza también repasó parte de su recorrido futbolístico antes de desembarcar en Santiago del Estero.

“Empecé muy chico jugando en Boca Unidos, hice inferiores ahí. Después tuve paso en primera división de la Liga de Corrientes, estuve en Curupá y después en Mandiyú”, comentó.

Luego agregó: “También tuve un pequeño paso por el interior de Corrientes y terminé jugando el Federal A en Boca Unidos. Hice una buena mitad de año y ahora estoy acá aprovechando esta oportunidad”.

“Me voy a entregar al máximo”

El nuevo delantero aurinegro también se mostró entusiasmado por llegar al Auri y destacó el desafío de vestir la camiseta de Mitre.

“En los partidos voy a dejar todo, como siempre lo hago. Me voy a entregar al máximo y esperemos que se sientan identificados por mi manera de jugar”, expresó.

El plantel de Mitre se encuentra trabajando en Las Termas, aprovechando el receso de este fin de semana en la Primera Nacional.

El Aurinegro volverá a competir el próximo domingo 5 de abril, cuando reciba a All Boys, en lo que será el estreno de Claudio Biaggio como entrenador del equipo.

El objetivo será volver al triunfo y comenzar a despegar para salir de la zona de descenso.