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SANTIAGO DEL ESTERO | 27 JUN 2026 | 18º
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Policiales

Detuvieron a un agente penitenciario acusado de golpear a su pareja y provocar destrozos en un departamento

El violento episodio ocurrió durante la madrugada en un inquilinato del barrio Huaico Hondo. La víctima y la propietaria del inmueble radicaron denuncias en la Comisaría Comunitaria N° 9.

Hoy 13:00

Momentos de tensión se vivieron durante la madrugada de este sábado en un complejo de departamentos del barrio Huaico Hondo, donde un agente del Servicio Penitenciario Provincial fue detenido luego de ser señalado como autor de una agresión contra su pareja y de causar importantes daños en la vivienda que ocupaban.

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El procedimiento se llevó a cabo alrededor de la 1, cuando efectivos policiales acudieron al inmueble ubicado sobre calle Lázaro Soria tras recibir un aviso por un incidente de violencia familiar.

Al llegar, los uniformados encontraron a una joven de 26 años visiblemente alterada. De acuerdo con su testimonio, compartía una reunión con su pareja cuando el hombre comenzó a insultarla y la situación derivó en una agresión física. En medio del episodio, el acusado también habría destruido distintos elementos del departamento.

El alboroto llamó la atención de la propietaria del inquilinato, quien se acercó para verificar lo que ocurría y comprobó los daños ocasionados en el inmueble. Ante esa situación, decidió presentar una denuncia por los perjuicios materiales sufridos en su propiedad.

Frente a la gravedad de los hechos y con el objetivo de resguardar a la víctima, los efectivos redujeron al sospechoso, de 33 años, quien presentaba aparentes signos de haber consumido alcohol. Posteriormente fue trasladado a la sede de la Departamental N° 17, donde quedó a disposición de la Justicia.

Por disposición de las autoridades, tanto la joven como la dueña del inmueble fueron asistidas e invitadas a formalizar las denuncias en la Comisaría Comunitaria N° 9, dependencia que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes.

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