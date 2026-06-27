La renuncia de Manuel Adorni generó fuertes reacciones del oficialismo y la oposición

Tras la salida del exjefe de Gabinete, dirigentes de distintos espacios políticos expresaron sus posturas. Mientras la oposición cuestionó su permanencia en el cargo, el oficialismo destacó su gestión y le brindó un fuerte respaldo.

Hoy 19:30

La renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete desató una inmediata repercusión en el arco político. Apenas se conoció su decisión de dejar el cargo, referentes del oficialismo y de la oposición utilizaron las redes sociales para fijar posición sobre el alejamiento del funcionario, quien deja el Gobierno mientras continúa siendo investigado por la Justicia.

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Desde la oposición, las críticas no tardaron en llegar. La Unión Cívica Radical (UCR) difundió un comunicado en el que sostuvo que la salida de Adorni "debió producirse hace meses" y cuestionó que hubiera permanecido al frente de la Jefatura de Gabinete pese a las investigaciones sobre la evolución de su patrimonio.

Además, el partido reclamó que la causa judicial continúe "con un proceso transparente, rápido y justo, sin presiones de ningún tipo", y remarcó que la ejemplaridad en el ejercicio de la función pública debe ser un principio irrenunciable.

También se expresó el presidente del bloque Democracia para Siempre en la Cámara de Diputados, Pablo Juliano, quien vinculó la renuncia con una crisis institucional y cuestionó el respaldo que el presidente Javier Milei le había brindado al ahora exfuncionario hasta pocas horas antes de su salida.

El legislador sostuvo que la dimisión llegó de manera tardía y volvió a poner el foco en la investigación patrimonial que involucra a Adorni. Además, se preguntó por qué el Gobierno insistió en sostenerlo en el cargo durante tanto tiempo y aseguró que su salida representa apenas "el fin de un capítulo".

Por su parte, el diputado nacional Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, también fue crítico y afirmó que la renuncia no cierra la discusión sobre las responsabilidades políticas dentro del Gobierno.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, sostuvo que "Adorni es Milei" y consideró que el exjefe de Gabinete podría ser utilizado como un "fusible" para preservar al resto de la administración nacional.

En contraste, desde el oficialismo predominó un mensaje de respaldo hacia el exfuncionario. La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, publicó una extensa despedida en la que destacó el trabajo realizado por Adorni y aseguró que atravesó, junto a su familia, un momento "difícil e inmerecido".

La funcionaria le agradeció "su incansable trabajo" y su compromiso con las ideas del Gobierno, además de definirlo como "una persona íntegra, valiosa y muy querida". En el cierre de su mensaje, sostuvo que el aporte de Adorni al proyecto político encabezado por Javier Milei "dejó una marca enorme".

Las distintas reacciones reflejan el fuerte impacto político que generó la salida del exjefe de Gabinete, cuya renuncia se produce en medio de un escenario marcado por investigaciones judiciales y una creciente tensión entre el oficialismo y la oposición.