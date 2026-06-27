Barby Franco expresa su decepción por Jésica Cirio tras escándalo financiero

Barby Franco, tras la reciente controversia con Jésica Cirio, ha dejado claro que no desea retomar su amistad anterior.

Hoy 19:33

Barby Franco, conocida por su relación con Fernando Burlando, ha manifestado su decepción hacia Jésica Cirio tras la difusión de un video donde se observa a Cirio manipulando una considerable suma de dólares en su hogar.

En sus declaraciones, Barby expresó: "¡Qué desilusión, asco! O sea, yo iba a comer asados a esa casa... Me re sorprendió lo del video. La Justicia tiene que solucionar esto". Esta reacción pone de manifiesto el impacto que ha tenido la situación en su percepción de la amistad.

A pesar de los años de cercanía, Barby Franco aseguró que en su tiempo de amistad nunca presenció comportamientos que le llamaran la atención. "Yo compartiendo momentos con ellos nunca vi nada raro. Sí de ella que me contaba que tenía sus ingresos, tal vez una carterita, pero nada que me llamara la atención o que me pudiera sorprender", detalló.

El quiebre en la relación se produjo, según Barby, tras la separación de Cirio y Martín Insaurralde. "Se rompió la situación hace tres o cuatro años, cuando se separó el matrimonio. Éramos muy amigos de la familia", recordó.

Barby también mencionó que la llegada de Elías Piccirillo a la vida de Cirio afectó aún más su vínculo. "Ella se enamoró de otro chico, se casó y no tuvimos nunca más vínculo. Después ya no era lo mismo", comentó, refiriéndose a cómo los cambios en la vida personal de Cirio impactaron en su relación.

Incluso hubo un intento de acercamiento por parte de Cirio, pero Barby dejó claro que no prosperó. "Se quiso acercar el año pasado. Pero no. ¿Viste cuando decís 'ya está, loca'?", afirmó Barby, evidenciando su decisión de mantener la distancia.

Finalmente, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de una reconciliación, Barby fue contundente: "Ni loca me acerco a ella. Como amiga ya está". Su postura resalta el cierre definitivo de un capítulo en su vida, dejando atrás la amistad que alguna vez compartieron.