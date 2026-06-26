Claudio "Pampa" Biaggio en su arribo a Mitre: "Estoy convencido de que se puede revertir esta situación"

El DT inició oficialmente su ciclo como entrenador de Mitre y dejó en claro que confía en sacar al equipo de la zona de descenso de la Primera Nacional. Además, habló de los refuerzos y del trabajo que realizará junto a su nuevo cuerpo técnico.

Hoy 16:42

Claudio "Pampa" Biaggio comenzó oficialmente su etapa como entrenador de Mitre y, en su presentación, transmitió confianza de cara al desafío de sacar al conjunto santiagueño de la complicada situación que atraviesa en la Primera Nacional, donde actualmente se encuentra en zona de descenso.

El flamante DT se mostró entusiasmado por este nuevo paso en su carrera y destacó la rapidez con la que se concretó su llegada al club. "Contento y feliz de estar aquí, fue todo rápido y lindo lo que pasó en estos días y me da la alegría de estar presente en Mitre. Le agradezco a la gente del club que hizo lo posible para poder estar acá", expresó el entrenador en sus primeras declaraciones.

Sobre el presente futbolístico del Aurinegro, Biaggio se mostró optimista y convencido de que el equipo puede cambiar el rumbo. "Estoy convencido de que se puede revertir y dar vuelta la cosa. Me han hablado bien del club, es difícil, pero hay que trabajar para lo que se viene, cambiar el chip y disfrutar lo que estamos haciendo. Estoy convencido y contento de estar aquí", afirmó.

En cuanto al mercado de pases, el nuevo entrenador adelantó que ya trabaja junto a la dirigencia para reforzar el plantel. "Estamos evaluando, vimos varios partidos de los chicos y no les salieron las cosas como querían. Los refuerzos van a llegar en las posiciones que creemos que necesitamos", aseguró, dejando en claro que buscarán incorporaciones puntuales para potenciar al equipo.

Además, explicó cómo fueron los días previos a asumir el cargo. "Me junté el lunes y martes con el presidente y lo mejor era descansar un poco de estos meses y volver con otra realidad y optimismo", comentó el ex entrenador de San Lorenzo, quien llega con la misión de recuperar la confianza del plantel y mejorar los resultados.

El nuevo cuerpo técnico estará integrado por los asistentes Roberto Galant y Willy Morales, mientras que la preparación física será responsabilidad de Agustín Moreno. Todos acompañarán a Biaggio en este nuevo desafío con el objetivo de que Mitre vuelva a ser competitivo y salga de la zona comprometida de la tabla.

En cuanto a la planificación, este viernes el plantel entrenará desde las 15.00 en las instalaciones del club. Posteriormente, a las 19.45, la delegación viajará hacia Las Termas de Río Hondo, donde realizará una concentración hasta el domingo por la tarde, cuando está previsto el regreso a la capital santiagueña para continuar con la preparación de cara al reinicio del campeonato.