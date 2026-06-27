"La confianza y la ética son dos elementos fundamentales": Bullrich rompió el silencio tras la salida de Adorni

La senadora publicó un mensaje en X minutos después de la salida del exjefe de Gabinete. Desde hace semanas mantenía diferencias con el funcionario por las denuncias sobre su patrimonio y había reclamado explicaciones públicas.

Hoy 19:15

Minutos después de que Manuel Adorni anunciara su renuncia a la Jefatura de Gabinete, la senadora Patricia Bullrich publicó un mensaje en su cuenta de X que fue interpretado como una referencia directa a la salida del ahora exfuncionario.

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"La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo", escribió la legisladora, sin mencionar a Adorni de manera explícita, aunque el mensaje llegó apenas instantes después de que se conociera la renuncia.

La publicación volvió a dejar en evidencia las diferencias que ambos mantenían desde hacía varias semanas. Cuando comenzaron a surgir las denuncias por el crecimiento del patrimonio de Adorni, Bullrich fue una de las primeras voces del oficialismo en pedir que brindara explicaciones y presentara de inmediato la documentación correspondiente.

En una de sus declaraciones más duras, la senadora sostuvo que el caso representaba "más que un error" y lo calificó como "una omisión ética". Además, remarcó que "nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado", una postura que contrastó con el respaldo que el presidente Javier Milei mantuvo hacia el entonces jefe de Gabinete.

Según trascendió, Bullrich también le había planteado el tema personalmente al Presidente e intentó instalar la discusión durante una reunión de Gabinete, aunque la Casa Rosada optó por sostener a Adorni mientras avanzaba la investigación judicial.

Las diferencias entre ambos se sumaron a otras tensiones internas protagonizadas por la senadora en los últimos meses. Bullrich también tomó distancia del Gobierno cuando cuestionó el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli, una decisión impulsada por la Casa Rosada que incluso la llevó a poner a disposición su renuncia como presidenta del bloque oficialista en el Senado, aunque finalmente Javier Milei no la aceptó.

Con la salida de Adorni, el mensaje de Bullrich volvió a mostrar que las diferencias dentro del oficialismo venían gestándose desde hacía tiempo y que el conflicto por las denuncias patrimoniales terminó profundizando una interna que ya había quedado expuesta públicamente.