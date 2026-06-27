El emotivo mensaje de Rocío Igarzábal tras la muerte de Ernestina Pais: reveló cuál era uno de sus últimos deseos

La actriz, compañera de la conductora en la obra "El divorcio del año", compartió una sentida despedida en redes sociales y contó que horas antes de la tragedia habían hablado sobre empezar una nueva etapa en la vida.

Hoy 19:15

La muerte de Ernestina Pais continúa generando conmoción en el mundo artístico. En las últimas horas, colegas, amigos y familiares utilizaron las redes sociales para despedir a la conductora con mensajes cargados de afecto y recuerdos.

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Una de las publicaciones más emotivas fue la de Rocío Igarzábal, quien compartió escenario con Pais en la obra teatral El divorcio del año. A través de su cuenta de Instagram, la actriz recordó la última conversación que mantuvieron y reveló que la periodista estaba ilusionada con iniciar una nueva etapa en su vida.

Según contó Igarzábal, horas antes del accidente ambas habían hablado sobre realizar "actos psicomágicos", una práctica simbólica impulsada por Alejandro Jodorowsky que busca dejar atrás experiencias del pasado para dar paso a nuevos comienzos.

"Quiero creer que no es verdad. Amiga, te llamé. Te llamé mil veces. Hablamos a la mañana de hacer actos psicomágicos para que habites tu nueva vida. Llena de proyectos, de arte y de alegría", escribió la actriz en su despedida.

En el mismo mensaje, recordó que Ernestina estaba renovando su casa, un proyecto que, según explicó, la entusiasmaba porque representaba un cambio importante en su vida.

"Estaba cambiando la casa y dándole luz para empezar de nuevo, algo que la tenía muy motivada", expresó Igarzábal, quien también aseguró que le resulta difícil aceptar la pérdida de su amiga.

La actriz cerró su homenaje con una sentida referencia a Jorge Guinzburg, histórico compañero de Ernestina Pais en televisión. "Debes estar abrazada a Jorge, al que tanto nombrabas. Te amo infinito. Te voy a extrañar todos los días", escribió.

Mientras tanto, la Justicia continúa investigando las circunstancias de la muerte de la conductora. La fiscal a cargo de la causa ordenó una pericia accidentológica sobre el automóvil, el análisis de las cámaras de seguridad y estudios complementarios para determinar cómo ocurrió el siniestro ferroviario en San Isidro.

De acuerdo con la reconstrucción realizada hasta el momento, la principal hipótesis sostiene que Ernestina Pais cruzó el paso a nivel con la barrera baja y fue embestida por una formación del Tren de la Costa. No obstante, los investigadores aclararon que la causa sigue en trámite y aguardan los resultados de las pericias mecánicas y toxicológicas para avanzar con el esclarecimiento del caso.