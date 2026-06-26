Pass Gummies: la iniciativa de una santiagueña contra el estrés universitario

Candelaria Paiola, una joven santiagueña que estudia Farmacia en Tucumán, integra el equipo que desarrolló Pass Gummies, un innovador proyecto elaborado con extractos vegetales para acompañar a estudiantes en momentos de ansiedad.

Hoy 15:53

La santiagueña Candelaria Paiola, de 21 años, forma parte del equipo creador de Pass Gummies, un proyecto innovador desarrollado por estudiantes de la carrera de Farmacia de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) que busca ofrecer una alternativa natural para acompañar situaciones de estrés y ansiedad en estudiantes universitarios.

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Oriunda de Santiago del Estero, Candelaria vive desde hace cuatro años en San Miguel de Tucumán, donde cursa el cuarto año de la carrera en la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Junto a sus compañeras Agustina Matarrese y Rocío Donoso Cisint, decidió transformar una problemática que viven diariamente miles de estudiantes en una propuesta con impacto social.

La iniciativa nació para participar de EmprendeU, un concurso nacional que impulsa proyectos innovadores desarrollados por jóvenes de entre 16 y 25 años pertenecientes a universidades de distintas provincias. El desafío consistía en identificar una problemática y diseñar un producto o servicio capaz de aportar una solución.

En este caso, el equipo puso el foco en la salud mental de los estudiantes universitarios, una realidad que conocen de cerca.

"La exigencia académica genera situaciones de estrés y ansiedad que muchas veces terminan afectando la vida personal y el rendimiento de los estudiantes. Nos preguntamos qué podíamos hacer desde nuestro lugar como futuras farmacéuticas para brindar una alternativa de apoyo", explicó Candelaria.

Así nació Pass Gummies, unas gomitas elaboradas con extractos vegetales de pasiflora, tilo y valeriana, plantas cuyos efectos relajantes sobre el sistema nervioso central cuentan con respaldo científico. El objetivo fue desarrollar un producto efectivo, pero también atractivo y de fácil consumo para el público joven.

"Queríamos ofrecer un formato amigable, diferente al de los medicamentos tradicionales. Por eso pensamos en una gomita con buen sabor, utilizando ingredientes lo más naturales posibles, como la stevia", señaló la estudiante.

El desarrollo del producto fue acompañado por docentes de la cátedra de Farmacognosia, quienes orientaron al equipo durante la selección de los extractos vegetales y la formulación inicial. Actualmente, el proyecto continúa en etapa de desarrollo, con una formulación preliminar que todavía puede incorporar mejoras, mientras avanza también en el diseño del packaging y en los aspectos regulatorios necesarios para su futura comercialización.

El trabajo ya obtuvo un importante reconocimiento. De los 115 equipos que participaron en Tucumán, solo 22 fueron seleccionados como semifinalistas, ubicando a Pass Gummies entre las propuestas con mayores posibilidades de llegar a la instancia nacional.

El próximo desafío será el bootcamp del 3 de julio, que se desarrollará en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT, donde se definirán los proyectos que representarán a la provincia en la final nacional de EmprendeU, prevista para agosto en la ciudad de Rosario.

Para las jóvenes, el logro trasciende el resultado del concurso.

"Estamos muy orgullosas de haber llegado hasta esta instancia. Haber podido aplicar todo lo aprendido durante estos años de carrera ya es un gran paso, pero nuestro mayor deseo es que Pass Gummies pueda convertirse en una herramienta que acompañe a estudiantes que atraviesan momentos de estrés y ansiedad durante su formación universitaria", concluyó Candelaria.