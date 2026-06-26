Israel, Líbano y Estados Unidos firmaron un acuerdo para avanzar hacia un tratado de paz

El entendimiento fue rubricado en Washington y busca consolidar el alto el fuego vigente tras meses de enfrentamientos.

Hoy 16:44

Israel, Líbano y Estados Unidos firmaron este viernes en Washington un acuerdo marco trilateral que busca sentar las bases para un futuro tratado de paz y fortalecer el alto el fuego alcanzado recientemente tras meses de conflicto en la frontera entre ambos países.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la ceremonia, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que el entendimiento representa "un marco para una paz y una seguridad duraderas" y destacó el papel de Washington como mediador en las negociaciones.

Por su parte, la embajadora de Líbano en Estados Unidos, Nada Hamadeh Moawad, afirmó que el acuerdo constituye "un primer paso hacia la restauración de la soberanía y la integridad territorial libanesas", mientras que el embajador israelí en Washington, Yechiel Leiter, sostuvo que el pacto reduce la influencia de Irán y Hezbollah y abre una oportunidad inédita para avanzar hacia la paz.

El conflicto entre Israel y Hezbollah se intensificó el 2 de marzo, cuando la organización chiita lanzó una ofensiva con cohetes contra territorio israelí. La acción fue presentada como una represalia por la muerte del líder supremo iraní, Ali Khamenei, durante una operación conjunta de Estados Unidos e Israel.

Como respuesta, el gobierno encabezado por Benjamin Netanyahu llevó adelante una amplia campaña de bombardeos y una incursión terrestre en territorio libanés que, según las autoridades de ese país, provocó más de 4.200 muertos.

Las negociaciones directas entre Israel y Líbano comenzaron en abril bajo mediación estadounidense. Aunque una primera tregua anunciada ese mes no logró frenar completamente los enfrentamientos, el nuevo alto el fuego alcanzado este mes permitió retomar el diálogo y culminar con la firma del acuerdo.

Pese al avance diplomático, Netanyahu aclaró que Israel mantendrá tropas en una zona de seguridad del sur del Líbano hasta que Hezbollah sea desarmado. "Es un logro importante y lo mantendremos", afirmó el primer ministro israelí.

El mandatario también anunció que el Ejército israelí iniciará un repliegue parcial de dos zonas piloto, una al sur del río Litani y otra al norte de ese curso de agua, con el objetivo de que las Fuerzas Armadas libanesas asuman progresivamente el control del territorio.

Sin embargo, advirtió que los civiles desplazados por la guerra todavía no podrán regresar a las áreas donde continúe desplegado el ejército israelí, por lo que la implementación del acuerdo será gradual y dependerá de la evolución de la situación de seguridad en la región.