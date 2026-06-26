Tragedia en Añatuya: un niño de 1 año y cinco meses murió tras caer a un pozo ciego

El accidente doméstico ocurrió en el barrio La Merced y, a pesar del rápido traslado al hospital, el pequeño llegó sin signos vitales. La causa está bajo investigación judicial.

Hoy 18:09

Una jornada de profundo dolor atraviesa a la comunidad de Añatuya tras la muerte de un niño de apenas un año y cinco meses, quien falleció tras caer accidentalmente a un pozo ciego en un domicilio del barrio La Merced.

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Según informaron fuentes policiales, el accidente ocurrió en circunstancias que aún se investigan. El menor fue rescatado por familiares y trasladado de urgencia al Hospital Zonal en un motovehículo en un intento desesperado por salvar su vida; sin embargo, los médicos confirmaron que ingresó sin signos vitales.

Ante la gravedad del hecho, personal de la Comisaría 41 se constituyó inmediatamente en el lugar para realizar las pericias de rigor y preservar la escena, con el objetivo de esclarecer cómo se produjo el accidente.

La causa quedó bajo la órbita de la fiscal Florencia Garzón, quien ordenó medidas judiciales, incluyendo la recolección de testimonios y la realización de informes forenses, para determinar las circunstancias y responsabilidades relacionadas con esta lamentable pérdida.