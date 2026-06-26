Francia aplastó a Noruega con otra goleada y se afirma como candidato en el Mundial

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El subcampeón mundial se impuso por 4-1 ante Los Vikingos, que presentaron una formación alternativa.
Francia se impuso con autoridad por 4 a 1 ante Noruega en la última fecha del Grupo I del Mundial 2026 y cerró la fase inicial con puntaje ideal, consolidándose como líder de la zona.
La gran figura del encuentro fue Ousmane Dembélé, autor de un triplete, mientras que Désiré Doué completó la goleada para el conjunto galo, que golpeó de entrada y se puso en ventaja a los seis minutos de juego.
A partir de allí, el equipo europeo manejó el desarrollo del partido con contundencia, más allá del descuento noruego tras el segundo tanto de Dembélé, que le dio algo de suspenso al marcador.
El encuentro se disputó con la ausencia del entrenador Didier Deschamps, quien no estuvo presente debido al fallecimiento de su madre.
Con este resultado, Francia terminó primera en el grupo y ahora aguarda por conocer a su rival en los dieciseisavos de final, que en principio sería Suecia.
Por su parte, Noruega también logró la clasificación a la siguiente instancia, donde enfrentará a Costa de Marfil el próximo martes en Dallas, tras finalizar en el segundo puesto del Grupo I.