Senegal se ilusiona con los 16vos: goleó a Irak y se acomoda entre los mejores terceros del Mundial

Los Leones de la Teranga le ganaron 5-0 ante los Leones de Mesopotamia y tienen que esperar resultados ajenos para determinar su clasificación.

Hoy 19:10

Senegal venció 5 a 0 a Irak en la última fecha del Grupo I del Mundial 2026 y mantiene con vida sus chances de clasificar a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros.

El conjunto africano, que había perdido en sus dos primeras presentaciones, logró una contundente victoria que le permitió sumar sus primeros tres puntos en la fase de grupos y quedar a la espera de otros resultados para conocer su futuro en el torneo.

Del otro lado, los Leones de Mesopotamia quedaron eliminados de la competencia sin poder sumar unidades en sus tres partidos disputados.

La jornada del grupo se completó con el triunfo de Francia por 4 a 1 sobre Noruega, resultado que le permitió a los europeos cerrar la fase como líderes con puntaje ideal.

Por su parte, Noruega finalizó en el segundo puesto con seis unidades, en una zona que quedó definida en sus posiciones finales tras la última jornada.