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SANTIAGO DEL ESTERO | 26 JUN 2026 | 15º
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Pusineri depura el plantel de Central Córdoba y le comunicó a tres jugadores que no serán tenidos en cuenta

El entrenador le informó a tres futbolistas que deberán buscar club de cara al Torneo Clausura.

Hoy 19:17

El entrenador de Central Córdoba, Lucas Pusineri, le comunicó a tres jugadores del plantel que no serán tenidos en cuenta y que deberán buscar nuevos destinos de cara a la continuidad de la temporada.

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Los futbolistas informados son José “Pocho” Gómez, Marco Iacobellis y Juan Pablo Pignani, quienes no formarán parte de los planes del cuerpo técnico para el próximo torneo.

Esta decisión se suma a la salida de Agustín Quiroga, quien ya había dejado la institución hace dos semanas, en el marco de una reestructuración del plantel que encara el Ferroviario.

En paralelo, el club ya tiene definido el inicio de su calendario en el Torneo Clausura, con un fixture exigente en las primeras fechas.

El fixture de Central Córdoba en las primeras tres fechas

Fecha 1
Viernes 24 de julio
16.45: Gimnasia de Mendoza vs. Central Córdoba (Zona A)

Fecha 2
Jueves 30 de julio
21.15: Central Córdoba vs. Atlético Tucumán (Interzonal)

Fecha 3
Lunes 3 de agosto
21.15: Central Córdoba vs. San Lorenzo (Zona A)

Con estos movimientos en el plantel y a la espera de refuerzos, Central Córdoba comenzará el Clausura con la necesidad de afinar su plantel y buscar un inicio sólido en la competencia.

TEMAS Club Atlético Central Córdoba Liga Profesional de Fútbol
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