Realizaron nueve cirugías en Sumampa y estudiantes de la Universidad Favaloro participaron de las prácticas hospitalarias

El Nuevo Hospital Zonal Dr. Schult Grau recibió al Equipo Quirúrgico Itinerante del Interior, que llevó adelante una nueva jornada de intervenciones.

Hoy 16:35

El Nuevo Hospital Zonal Dr. Schult Grau de la ciudad de Sumampa fue escenario de una nueva jornada del Programa Quirúrgico Itinerante del Interior, durante la cual se realizaron nueve procedimientos quirúrgicos y participaron estudiantes avanzadas de Medicina de la Universidad Favaloro.

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La directora del hospital, Dra. Pamela Serrano Nogaló, informó que durante la actividad se concretaron cinco colecistectomías por videolaparoscopía, dos cirugías de hernia, una intervención por hemorroides y una colangiografía, permitiendo dar respuesta a pacientes de la región sin necesidad de trasladarse a centros de mayor complejidad.

Las cirugías estuvieron a cargo del Equipo Quirúrgico Itinerante del Interior, integrado por los cirujanos Dr. Maximiliano del Pino y Dr. Ricardo Urtubey, el anestesiólogo Dr. Layus, las instrumentadoras Katia Gravier y Paula Pereyra, la técnica en radiología Yamila Acuña, junto a la coordinadora de quirófano Lic. Iris Peralta, personal de maestranza y logística.

Uno de los aspectos destacados de la jornada fue la participación de Sofía Masci, Azul Morena Ricle, Martina Sánchez Bilbao y Sofía Huillen Scholz Bucci, estudiantes de sexto año de Medicina de la Universidad Favaloro, quienes realizan la Práctica Final Obligatoria (PFO) en el hospital.

Las futuras médicas permanecerán en Sumampa durante diez semanas, hasta el 28 de agosto, desarrollando actividades asistenciales supervisadas como parte de la etapa final de su formación académica. En este proceso, la Dra. Pamela Serrano Nogaló se desempeña como médica instructora.

El hospital forma parte de la red de 15 hospitales escuela del interior provincial que reciben estudiantes de Medicina para que completen sus prácticas profesionales antes de obtener el título.

El Programa Quirúrgico Itinerante del Interior, impulsado por el Ministerio de Salud de Santiago del Estero, es coordinado por la Dirección del Interior, la Subsecretaría de Coordinación, la Secretaría de Salud y la cartera sanitaria provincial, con el objetivo de acercar especialidades quirúrgicas a hospitales del interior.

Además de Sumampa, el programa también se desarrolla en los hospitales de Monte Quemado, Quimilí, Añatuya, Pinto, Ojo de Agua, Fernández, Las Termas de Río Hondo, Loreto y Frías, fortaleciendo el acceso a la atención quirúrgica y la formación de nuevos profesionales de la salud en toda la provincia.